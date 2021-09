La Galaxy Tab S8 Ultra s’attaque à l’iPad Pro avec une puce Exynos 2200 et un écran de 14,6 pouces

Le marché des tablettes Android a connu des hauts et des bas, mais Samsung est resté inébranlable en sortant des tablettes sur tous les niveaux du marché, même lorsque les choses se sont compliquées. Peut-être stimulé par le succès de la gamme iPad Pro, Samsung a également commencé à étendre ses tablettes haut de gamme pour inclure plus d’options de taille et de configurations. L’année prochaine, le fabricant pourrait pousser la tablette encore plus loin avec une Galaxy Tab S8 Ultra qui brouillera la frontière entre tablette et ordinateur portable.

Dans une certaine mesure, Samsung pourrait anticiper le fait qu’Apple présentera bientôt un iPad Pro plus grand. La gamme actuelle d’iPad Pro ne comprend que des modèles de 11 et 12,9 pouces, que Samsung a concurrencé avec les Galaxy Tab S7 et Galaxy Tab S7+ l’année dernière.

Selon certaines rumeurs, une tablette plus grande de 14,6 pouces pourrait arriver sous le nom de Galaxy Tab S8 Ultra.

Cependant, elle ne sera pas seulement plus grande, mais potentiellement plus puissante que n’importe quelle tablette que Samsung a déjà fabriquée. Selon une publication sur le forum coréen Clien, la Galaxy Tab S8 Ultra utilisera le prochain Exynos 2200 avec des graphiques AMD. Les Galaxy Tab S8 et S8+, en revanche, pourraient n’avoir que le Snapdragon 895.

En théorie, cela mettrait la Galaxy Tab S8 Ultra sur le même terrain de jeu que l’iPad Pro doté de la puce Apple M1. Ce dernier est déjà considéré comme un ordinateur portable hybride, car il partage le même processeur que les Mac M1. Reste à savoir si le Exynos 2200 sera aussi performant que le M1 d’Apple, bien que des benchmarks récents montrent qu’il surpasse au moins le A14 Bionic d’Apple.

Une annonce en début d’année ?

Parmi les autres spécifications annoncées pour la Galaxy Tab S8 Ultra figurent 12 Go de RAM et au moins 256 Go de stockage extensible. Une batterie d’une capacité de 11 500 mAh est également attendue pour la tablette, lui donnant la plus grande capacité de toutes les tablettes Samsung jusqu’à présent.

La gamme Galaxy Tab S8 pourrait être annoncée en même temps que le Galaxy S22 l’année prochaine.