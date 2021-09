by

L’ouverture d’Android a un prix, et l’un des coûts les plus cités est la sécurité. Contrairement au jardin clos d’Apple, Google a du mal à interdire complètement l’installation d’applications provenant de sources tierces depuis les APK. Le fabricant d’Android ne peut qu’encourager les développeurs et les utilisateurs à fréquenter le Google Play Store, mais la décision finale appartient aux utilisateurs.

Cependant, Xiaomi travaille actuellement sur une nouvelle fonctionnalité Android qui pourrait contribuer à renforcer la sécurité du système d’exploitation de ses smartphones en bloquant tout simplement le sideloading d’applications.

En d’autres termes, l’une des choses les plus appréciées par les utilisateurs du système d’exploitation de Google (et qui est également bloqué par Apple sur l’iPhone), le sideloading d’applications Android, pourrait bientôt être limitée sur les smartphones Xiaomi pour des raisons de sécurité. En effet, le sideloading d’applications sur les smartphones Android pourrait conduire à la compromission de l’appareil si les utilisateurs ne savent pas exactement ce qu’ils font et finissent par installer des applications malveillantes.

Xiaomi elle-même aurait reconnu que, sur l’ensemble des APK que ses utilisateurs chargent en sideloading sur leurs smartphones, pas moins de 40 % ne passent pas les contrôles de sécurité et 10 % sont en fait des applications risquées qui ne devraient pas être installées en premier lieu.

C’est pourquoi le nouveau mode « Pure » est un ajout si important à l’arsenal de fonctionnalités des smartphones Xiaomi. Lorsqu’il est activé, le « Pure Mode » restreint complètement le sideloading d’applications, bloquant ainsi l’installation d’applications provenant de toute autre source que les boutiques de confiance.

Actuellement en phase de test

De cette façon, selon Xiaomi, le nombre d’appareils qui se retrouvent aux prises avec des applications malveillantes pourrait considérablement diminuer. La fonctionnalité est actuellement en test auprès d’un certain nombre d’utilisateurs bêta, et il n’y a pas de date de sortie quant à la date à laquelle elle pourrait être mise en ligne pour tout le monde. Il est clair que Xiaomi prend son temps pour s’assurer que le « Pure Mode » fonctionne comme prévu, alors attendez-vous à ce que de plus amples informations fassent les gros titres dans les prochains jours.

Pour l’instant, le programme de test ne se déroule qu’en Chine, mais il est fort probable que Xiaomi souhaite proposer le mode « Pure » à tous les utilisateurs, quelle que soit la région où ils vivent, dès lors qu’ils utilisent la dernière version de la surcouche MIUI sur leurs appareils.