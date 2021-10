EcoFlow lance la DELTA mini, une centrale électrique super portable

by

by

Les gens vivent aujourd’hui dans un monde connecté, où l’alimentation des smartphones, des ordinateurs et des autres technologies électriques est obligatoire, que ce soit pour faire du camping, se détendre à la maison ou gagner un salaire au travail. C’est doublement vrai pendant les pannes de courant : lorsque le réseau électrique local est en panne, les gens ont plus que jamais besoin d’avoir accès à leurs propres sources d’énergie fiables.

EcoFlow fabrique quelques-unes des meilleures centrales électriques du marché actuel, avec des solutions allant de produits conçus pour de courts voyages de camping à des dispositifs pouvant alimenter n’importe quel appareil de votre maison pendant plusieurs jours. L’accès des gens à une énergie fiable est en train de changer, et le besoin de ce type de centrales a récemment augmenté. Afin de créer une centrale électrique plus accessible et conçue pour tous, EcoFlow lance la DELTA mini.

La DELTA mini est très compacte et légère, de la taille d’une petite glacière. Elle peut se glisser à l’arrière d’une voiture de n’importe quelle taille, sur votre bureau, sous une table, ou être transportée facilement. Même si elle est plus petite, EcoFlow n’a négligé aucune des fonctions que l’on s’attend à trouver dans une grande centrale électrique. Vous pouvez toujours utiliser des choses comme la charge solaire de 300 w, une capacité de 882 Wh, et une puissance de 1400 W qui peut alimenter 90 % des appareils ménagers. La EcoFlow DELTA sera vendue au prix de 999 dollars sur le site Web d’EcoFlow.

De nombreuses personnes à travers le monde se sont soudainement retrouvées en mesure de travailler à distance. Les gens peuvent en profiter pour travailler en camping, dans des environnements hors réseau, en voyage, à la plage ou ailleurs. La DELTA mini est capable de fournir une alimentation fiable qui peut faire fonctionner votre ordinateur pendant des jours et des jours.

Que vous travailliez à partir d’un seul ordinateur portable ou que vous ayez besoin d’un ordinateur de bureau avec plusieurs écrans et appareils mobiles, le DELTA mini est à la hauteur de la tâche. Alimentez les appareils nécessitant jusqu’à 1 800 W de puissance avec la technologie X-Boost brevetée de EcoFlow.

Petit, mais costaud

Ce simple produit peut vous ouvrir la porte à des tonnes de nouvelles opportunités en plein air. La possibilité d’emporter avec vous cet appareil d’une énorme capacité de 882 Wh est un avantage majeur. Restez alimenté pendant des jours lors d’un voyage de camping prolongé en chargeant votre smartphone, votre ordinateur portable, en alimentant un mini-frigo ou en utilisant des appareils tels que des sèche-cheveux ou des poêles électriques.

Quand vient le temps de recharger, vous pouvez utiliser l’entrée solaire de 75 V. Combinez votre DELTA mini avec trois des panneaux solaires EcoFlow de 110 W pour obtenir jusqu’à 300 W de charge solaire. Cela vous permettra de recharger complètement votre station d’énergie, en 4 à 8 heures.

De nombreuses personnes se retrouvent dans des situations où elles n’ont du courant que pendant de courtes périodes, parfois seulement quelques heures par jour. La DELTA mini peut être chargée de 0 à 80 % en une heure seulement, et complètement en 1,6 heure. Cela vous permet d’obtenir l’énergie de secours dont vous avez besoin, même dans un court laps de temps.