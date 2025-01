CES 2025 : EcoFlow révolutionne la gestion énergétique avec Oasis

Lors du CES 2025 à Las Vegas, la société spécialisée dans les solutions énergétiques intelligentes EcoFlow a présenté Oasis, son nouveau système de gestion énergétique domestique révolutionnaire alimenté par l’IA. Conçu pour simplifier et automatiser la gestion énergétique, Oasis intègre un assistant intelligent capable de répondre à des questions complexes sur la consommation et la gestion de l’énergie domestique, tout en proposant des actions automatisées basées sur des données en temps réel.

Avec Oasis, EcoFlow répond aux défis liés à la gestion énergétique intelligente : la complexité des infrastructures et leur coût souvent prohibitif. En combinant des outils d’analyse prédictive, des automatisations avancées, et un assistant IA intégré, Oasis transforme la façon dont les foyers gèrent leur énergie.

Par exemple, l’assistant EcoFlow peut répondre à des questions comme « Comment maximiser l’utilisation de mon énergie solaire aujourd’hui ? » ou proposer des solutions automatisées, telles que « Utiliser l’énergie stockée pour faire fonctionner la climatisation pendant les heures où les tarifs de l’électricité sont élevés ».

Ce système analyse des données comme les historiques de consommation, les tarifs locaux de l’électricité, la production solaire, et les prévisions météorologiques pour prendre des décisions optimales.

Fonctionnalités clés de EcoFlow Oasis

Oasis offre une gestion en temps réel de l’énergie domestique, en s’appuyant sur les technologies d’EcoFlow :

Suivi de la production solaire et du stockage d’énergie grâce à des batteries comme les Delta 3 Plus et River 3 Plus.

Gestion au niveau des circuits électriques via le panneau Smart Home Panel 2, permettant de contrôler précisément les charges électriques.

Automatisations intelligentes qui incluent des basculements vers l’alimentation de secours en cas de panne de courant ou la recharge des batteries avant une tempête.

Les appareils tiers sont également pris en charge, comme les thermostats intelligents Ecobee et Nest, les prises intelligentes Shelly et TP-Link, ainsi que tout appareil compatible avec la norme Matter, ouvrant la voie à une intégration encore plus large.

Une interface simple pour un impact maximal

Oasis permet aux utilisateurs de superviser et d’optimiser facilement leur consommation d’énergie grâce à une application conviviale. Les consommateurs peuvent choisir d’automatiser certaines fonctions ou d’être simplement notifiés pour décider eux-mêmes. En outre, le système est conçu pour fonctionner avec des infrastructures existantes, comme les panneaux solaires domestiques, offrant une solution viable pour des foyers existants ou de nouvelles constructions.

Le coût initial des systèmes de gestion énergétique intelligents reste un frein pour de nombreux foyers, mais Oasis marque un pas en avant grâce à une réduction de la complexité via son logiciel IA avancé. Avec des intégrations croissantes de Matter et une compatibilité accrue avec des appareils tiers, EcoFlow se positionne comme un acteur clé dans l’avenir de l’énergie domestique intelligente.

Avec Oasis, EcoFlow ne se contente pas d’améliorer la gestion énergétique : elle promet de la transformer pour la rendre accessible, intuitive et, surtout, efficace dans un monde de plus en plus conscient de ses besoins énergétiques.