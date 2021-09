Samsung confirme que la version bêta de One UI 4.0 basée sur Android 12 sera disponible ce mois-ci

Il y a quelques jours, nous avons appris que Samsung allait bientôt lancer la version bêta de One UI 4. Alors qu’Android 12 se rapproche du déploiement officiel, les constructeurs comme Samsung et OnePlus travaillent dur pour préparer et finaliser leurs propres versions du nouveau système d’exploitation pour leurs appareils phares.

Maintenant, Samsung a confirmé que la première version bêta de One UI 4 basée sur Android 12 sera publiée ce mois-ci.

Posté sur les forums officiels de la communauté Samsung, le géant sud-coréen précise que sa prochaine version du système d’exploitation est proche d’être déployée. Si vous vous trouvez en Corée et que vous souhaitez rejoindre la bêta, vous devrez appuyer sur la bannière « Join One UI Beta Program » dans l’application Samsung Members. La société n’a pas annoncé le programme bêta pour d’autres régions, mais on s’attend à ce qu’il soit bientôt étendu à d’autres régions.

Samsung n’a pas encore confirmé que la version bêta serait publique ou non, bien que la société ait confirmé qu’elle fonctionnera sur les appareils vendus par les opérateurs et non verrouillés. Comme indiqué précédemment, la prochaine version bêta de One UI 4 sera disponible sur les appareils phares Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra.

Contrairement à Apple, qui déploie ses derniers systèmes d’exploitation sur tous les iPhone supportés en une seule fois, les constructeurs Android prennent beaucoup de temps pour mettre à jour leurs surcouches après le déploiement officiel de Google. Samsung est monté d’un cran en annonçant que sa première bêta d’Android 12 sera disponible ce mois-ci. Même s’il n’y a pas de date de sortie concrète, même si elle finit par être le 30 septembre, c’est toujours en avance sur le calendrier.

Android 12 est prêt

Le déploiement d’Android 12 est prévu dans les prochaines semaines, et il a atteint la stabilité de la plateforme avec sa mise à jour Beta 4 qui a été déployée il y a deux semaines. Les nouvelles API et les changements de comportement ont été finalisés, et c’est maintenant à l’équipe Android et Google de décider quand appuyer sur le bouton et le déployer officiellement, d’abord sur les appareils Pixel.

One UI 4.0 apportera quelques modifications à l’interface, notamment une nouvelle iconographie, de nouvelles couleurs et, bien sûr, des éléments Material You dans toute l’interface. Avec un peu de chance, le nouveau One UI aura également moins de publicités. La nouvelle version sera également accompagnée de nombreuses optimisations, en particulier pour les puces et les appareils Snapdragon 888 et Exynos 2100.

Êtes-vous enthousiasmé par One UI 4 ? Comment pensez-vous que la combinaison du design One UI de Samsung et du nouveau design Material You d’Android 12 va se présenter ?