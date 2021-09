Le casque VR/AR d’Apple est en passe de voir le jour et dépendra d’un iPhone

Apple a fait l’objet d’une fuite concernant l’arrivée prochaine de son casque de réalité virtuelle ou réalité augmentée (AR/VR) qui, selon les spéculations, serait un projet confirmé pour le géant de Cupertino. La technologie est en cours de développement, mais la fuite a révélé qu’elle nécessite une connexion avec un iPhone pour débloquer toutes ses fonctionnalités du casque AR/VR d’Apple et profiter pleinement de l’expérience.

Il y a eu beaucoup de fuites sur ce sujet du côté d’Apple, laissant entendre que le casque AR aurait un son spatial et le casque VR qui a été divulgué plus tôt cette année. Cependant, aucune n’a été confirmée et aucune caractéristique n’a été révélée par l’entreprise.

Selon The Information, le casque AR ou VR d’Apple nécessiterait une connexion avec un appareil connecté, et il s’agirait de préférence de la gamme de smartphones phares du géant de Cupertino, l’iPhone. Aucun modèle spécifique de l’iPhone ou d’iOS n’a été révélé, mais il serait très probablement associé à la dernière version de la société.

Le rapport indique que le SoC ou System-on-chip du géant de Cupertino pour le casque AR/VR a déjà été réalisé l’année dernière, et qu’il attend son intégration au dispositif. En outre, deux puces supplémentaires ont également été achevées par Apple qui seraient incluses dans l’appareil. Bien que la nouvelle puce ne soit pas dotée du moteur neuronal d’Apple, qui gère l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique, elle serait conçue pour mieux envoyer et recevoir des données sans fil et compresser/décompresser des vidéos que les puces traditionnelles, ce qui est logique si le casque est conçu pour diffuser des données depuis un autre appareil plutôt que d’effectuer lui-même le traitement lourd.

Si le casque VR peut fonctionner seul, il aurait des fonctions ou des caractéristiques clés limitées à apporter à un utilisateur.

Fortement lié à Apple Arcade ?

Cela ressemblerait à la fonctionnalité de l’Apple Watch qui dépend de l’iPhone pour ses mises à jour, l’installation d’applications, d’autres réglages avancés, des fonctionnalités, et plus encore. Toutefois, cela ne signifie pas qu’il s’agirait d’un appareil « inutile », car il s’agit toujours d’une pièce de technologie développée par le géant de Cupertino. Quoi qu’il en soit, cela ne suggère qu’une chose : il serait fortement axé sur les jeux et les applications. Apple Arcade est le prochain projet phare du géant de Cupertino, d’autant plus qu’il nécessite un abonnement mensuel pour apporter une bibliothèque massive de jeux exempts de publicités et autres. Autrement dit, l’aventure du casque AR ou VR pourrait être liée à l’Apple Arcade.

En outre, il n’a pas été révélé si le casque VR d’Apple disposerait de dispositifs servant de télécommande, ou pourrait se connecter librement à un appareil qui aiderait à naviguer dans sa technologie. Pour l’instant, les détails sur le casque VR sont flous, car les spéculations n’ont découvert que des informations limitées.