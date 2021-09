Twitter prépare une fonctionnalité pour archiver automatiquement des tweets

Twitter a détaillé une nouvelle fonctionnalité qu’elle prévoit de tester à un moment donné : une fonction d’archivage intégrée. Ce futur paramètre permettra aux utilisateurs d’archiver automatiquement leurs tweets après un certain temps, ce qui renforcera la confidentialité et empêchera les autres de rechercher facilement dans l’historique des tweets d’une personne.

En effet, cette option fournira aux utilisateurs le contrôle de leurs tweets, en choisissant ce qu’il faut cacher et garder privé, au lieu de le supprimer complètement de la sphère Twitter.

Lorsque vous publiez un tweet, il reste visible sur votre compte Twitter jusqu’à ce qu’il soit supprimé manuellement. Cela s’est avéré problématique pour certains utilisateurs qui ont vu leur ancien historique de tweets analysé et utilisé contre eux. En raison de ce problème et d’autres préoccupations liées à la protection de la vie privée, certains utilisateurs de Twitter ont commencé à supprimer manuellement leurs tweets après un certain temps.

Twitter prend les choses en main et va potentiellement proposer une fonction d’archivage automatique des tweets à l’avenir. L’entreprise a détaillé ses plans à Bloomberg, expliquant que cet outil masquerait automatiquement les tweets d’un utilisateur lorsqu’ils ont 30, 60 ou 90 jours. Une autre possibilité serait d’archiver les tweets dès qu’ils ont un an.

Les tweets archivés ne seraient alors vus que par les utilisateurs et ils ne seraient pas accessibles au grand public. Il n’a pas été révélé si cette fonctionnalité disposera d’un onglet séparé depuis la plateforme, comme celle d’Instagram qui dispose d’un onglet « Archives » distinct.

Pas encore disponible

Le concept est prometteur, et il aide les utilisateurs à contrôler davantage leur flux et ce que le public ou leurs abonnés peuvent voir. Selon The Verge, d’autres fonctionnalités et options sont également prévues, comme la possibilité de limiter les personnes qui peuvent voir vos goûts, de se retirer d’un fil de conversation ou de supprimer certains followers.

L’entreprise décrit les archives de tweets comme un outil actuellement en « phase de conception », ce qui signifie qu’il faudra un certain temps avant qu’un test ne soit lancé auprès de certains utilisateurs.