Le PlayStation Showcase est enfin annoncé et promet un aperçu de l’avenir de la PS5

Sony précise qu’il n’y aura pas d’informations sur le PSVR de nouvelle génération pendant cette présentation, ce qui signifie que l’accent devrait être mis sur les jeux à venir pour la PS5. Le PSVR 2 aurait récemment été détaillé lors d’un événement réservé aux développeurs, révélant que le casque se connecte à une PS5 par un câble unique. Le casque comprend également des écrans OLED à plus haute résolution (2 000 x 2 040 pixels par œil) et un champ de vision amélioré de 110 degrés.

En ce qui concerne les jeux de première partie, Horizon Forbidden West et le prochain God of War sont des titres très attendus. Même si aucun de ces jeux ne sortira avant 2022, ils restent les plus gros jeux tiers à l’horizon de la PlayStation 5. Nous pourrions également voir quelque chose de Gran Turismo 7, car nous attendons depuis longtemps une mise à jour de ce jeu.

Tout au long de l’été, nous avons vu de nombreuses entreprises faire leurs grandes annonces pour le reste de l’année, que ces annonces aient été faites lors d’événements plus importants comme l’E3 et la Gamescom ou en solo.