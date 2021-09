Amazon prévoirait de lancer son propre téléviseur dès le mois d’octobre

Après les écrans connectés, les enceintes connectées et le Fire TV stick, Amazon pourrait bientôt sortir des téléviseurs de marque Amazon dès le mois d’octobre.

Amazon est prête à lancer des téléviseurs de marque Amazon dès le mois d’octobre aux États-Unis, selon BusinessInsider. Ces téléviseurs seront dotés d’Alexa, d’écrans d’une taille comprise entre 55 et 75 pouces, et seront conçus et fabriqués par des tiers tels que TCL, rapporte la source. La société développe également un téléviseur conçu en interne, mais on ne sait pas quand il pourrait être commercialisé.

Le rapport indique que le travail sur le projet de télévision d’Amazon dure depuis près de deux ans et implique une coopération entre les unités Amazon Devices et Lab126 de la société, cette dernière étant la division R&D de la société basée en Californie qui a conçu les produits Amazon tels que le lecteur électronique Kindle et la tablette Fire. Si Amazon lance ses propres téléviseurs, la société espère que ses nouveaux produits seront aussi populaires que ses enceintes connectées, ses liseuses et ses tablettes, et qu’ils ne connaîtront pas le même sort que son smartphone Fire, qui a été mal reçu.

Le type de technologie d’affichage qu’Amazon prévoit d’utiliser n’est pas clair, mais étant donné le faible coût d’entrée qu’Amazon aime mettre sur le marché avec ses produits, tout ce qui se rapproche de l’OLED semble peu probable.

Évidemment, Amazon n’est pas vraiment nouvelle sur la scène des téléviseurs puisqu’elle vend une gamme de téléviseurs sous le nom de AmazonBasics en Inde. L’écran de 55 pouces offre une résolution 4K, trois ports HDMI 2.0, la prise en charge des technologies Dolby Vision et HDR10, et le système d’exploitation Fire TV. La société propose également aux fabricants tiers sa plateforme Fire TV OS.

Elle propose également l’Amazon Fire TV Stick et l’Amazon Fire TV Cube, que vous pouvez brancher sur votre téléviseur.

De la concurrence sur le marché

Mais cette rumeur d’un nouveau téléviseur de la marque Amazon pourrait indiquer que l’entreprise intensifie ses efforts en matière de télévision pour s’attaquer plus directement aux piliers de la télévision comme LG et Samsung.

À ce jour, la société n’a pas confirmé ou infirmé les rapports. Il serait également trop prématuré de dire si Amazon lancera les téléviseurs en France et sur d’autres marchés. Néanmoins, si tel est le cas et qu’elle pratique des prix agressifs, cela peut rendre les choses difficiles pour des entreprises comme Samsung, LG et autres.