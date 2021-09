Apple poursuit ses négociations avec les fournisseurs de l’Apple Car pour une production 2024

Quant à savoir qui fabriquera l’Apple Car, dont le nom de code est Project Titan, il y a plusieurs candidats, dont Foxconn, le partenaire actuel d’Apple, et des acteurs automobiles plus établis comme Kia/Hyundai et Nissan. DigiTimes rapporte aujourd’hui qu’Apple rendrait visite à Toyota au Japon, bien qu’aucun accord n’ait été conclu.

Bloomberg, quant à lui, a rapporté plus tôt cette année qu’une voiture autonome d’Apple ne serait pas disponible avant au moins 5 ans, ce qui signifie une sortie en 2026 au plus tôt, car le développement en était encore à ses débuts à l’époque.

Apple est surtout connu pour l’iPhone, l’iPad, le Mac et l’Apple Watch. Mais selon la rumeur, la société à la pomme croquée pourrait se préparer à entrer dans l’industrie automobile et un nouveau rapport apporte un éclairage sur la date à laquelle l’Apple Car pourrait être commercialisée.