Instagram ne fonctionne pas ? Vous n’êtes pas seul !

Un porte-parole de Facebook a fait la déclaration suivante concernant la panne : « Nous avons constaté que certaines personnes ont des difficultés à accéder à leur Instagram. Nous travaillons pour que les choses reviennent à la normale aussi vite que possible et nous nous excusons pour tout désagrément ».

Selon les rapports de Downdetector , le nombre de pannes signalées sur Instagram a connu un pic important au cours de l’heure écoulée, et Instagram down est également en vogue sur Twitter. Certains utilisateurs ont également signalé des problèmes avec Facebook, ce qui laisse penser qu’il pourrait y avoir un problème plus large avec les serveurs de Facebook, par opposition à l’application Instagram en général. Il en va de même pour WhatsApp, où l’on constate un pic de signalements.