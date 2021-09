Xiaomi 11T et le Mi 11T Pro : des rendus ont fait surface sur la toile

Le Xiaomi Mi 11 était l’un des meilleurs smartphones de 2020. Le capteur de caméra de 108 mégapixels, l’écran 2K et le Snapdragon 888 étaient les principales mises à niveau par rapport à son prédécesseur. Maintenant, selon un nouveau rapport de 91 Mobiles, Xiaomi se prépare à lancer sa nouvelle série Xiaomi 11 T. Il est intéressant de noter que Xiaomi devrait abandonner la marque Mi du 11T, comme elle l’a fait avec le MIX 4. Avant le lancement, certains rendus des futurs Xiaomi 11T et Xiaomi 11 T Pro ont fait surface sur la toile.

Les rendus montrent que les prochains flagships de Xiaomi seront plus proches dans leur conception de la série Mi 11X que du Mi 11. Contrairement au Mi 11, qui avait un capteur de caméra perforé en haut à gauche, le Xiaomi 11T devrait loger une caméra perforée centrée.

À l’arrière, il y aura un module photo rectangulaire qui logera le flash LED et le capteur photo de 108 mégapixels. Les deux smartphones, le Mi 11T et 11 T Pro, partageront le capteur de la caméra principale de 108 mégapixels. Outre le grand capteur photo, nous nous attendons à ce qu’ils aient une caméra ultra-large et un téléobjectif. Xiaomi va différencier les smartphones en fournissant différents capteurs de caméra dans ces derniers.

Les rendus montrent également que Xiaomi lancera la série 11T en trois coloris : Celestial Blue, Moonlight White, et Meteorite Grey. Les deux variantes, Pro et non-Pro, seront disponibles dans les options de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Also according to him, the VN launch has been delayed until October cause COVID —Chun (@chunvn8888) August 31, 2021

En outre, la version standard du 11T devrait se vanter de la puce Dimensity 1200 de MediaTek, tandis que le 11 T Pro accueillera le même Snapdragon 888 que le Mi 11 de l’année dernière. Une autre fuite affirme que le Xiaomi 11 T Pro logera des caractéristiques telles qu’une batterie d’une capacité de 5 000 mAh, une charge rapide de 120W et un écran OLED offrant un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La source croit également que le smartphone sera vendu autour de 600 dollars.

Un lancement le 15 septembre

Avec les spécifications et le design du Xiaomi 11T et du Xiaomi 11 T Pro maintenant divulgués, il ne reste plus grand-chose à dévoiler pour Xiaomi. Ils devraient être dévoilés officiellement lors d’un événement Xiaomi le 15 septembre, il ne reste que quelques semaines à attendre pour tout connaître de ces derniers.

D’après un tweet de @rquandt, un événement de lancement physique des smartphones aura lieu à Berlin.