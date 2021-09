Apple concède à laisser des applications comme Netflix et Spotify de créer des liens vers leurs sites Web

Cette annonce fait suite à une autre modification de la politique de l’App Store annoncée la semaine dernière. Apple autorisera les développeurs à informer les utilisateurs qu’ils disposent d’autres options de paiement en dehors de l’App Store, à condition qu’ils n’en fassent la publicité que par e-mail. Ce ne sont là que les dernières concessions qu’Apple semble vouloir faire pour éviter des amendes plus lourdes et des changements plus importants si elle perdait les procès en cours dans le monde entier.

Le raisonnement est que ces applications ne proposent pas d’achats in-app, et qu’Apple est donc plus disposé à les laisser s’en sortir. Un autre petit piège est que les développeurs ne peuvent mettre qu’un seul lien in-app pour éviter de spammer les utilisateurs avec des redirections évidentes vers les sites Web des services.

Apple et Google font l’objet d’un examen approfondi et même de poursuites judiciaires concernant la gestion de leurs boutiques d’applications respectives. Tout récemment, une nouvelle loi en Corée du Sud obligera les deux géants à ouvrir leurs boutiques à d’autres systèmes de paiement. Apple a longtemps fait l’objet d’un examen minutieux pour les politiques de l’App Store qui exigent, entre autres, que tous les achats in-app, y compris les abonnements, soient effectués par le biais du service de paiement d’Apple, ce qui permet à la société de prendre une part du gâteau.