Xiaomi se lance dans le secteur des véhicules électriques

Xiaomi, principalement connu pour ses smartphones abordables, a suivi les traces de Huawei et s’est lancé dans le secteur des véhicules électriques (VE). Xiaomi a annoncé cette semaine qu’elle avait rempli les formalités officielles et avait créé une nouvelle entreprise commerciale appelée Xiaomi EV Inc. Cette nouvelle unité commerciale intervient peu de temps après l’annonce par Xiaomi de l’acquisition de la société de technologie de conduite autonome DeepMotion.

Pour l’instant, le PDG de Xiaomi, Lei Jun, sera le responsable de Xiaomi EV. Xiaomi a investi 1,5 milliard de dollars (ou 10 milliards de CNY) dans cette unité commerciale.

L’entreprise a embauché plus de 300 employés pour cette nouvelle unité commerciale et prévoit d’investir 1,5 milliard de dollars au cours des dix prochaines années. Cette équipe aurait déjà commencé à faire des recherches sur le marché et la chaîne d’approvisionnement mondiaux des véhicules électriques. Lei Jun affirme que le secteur du véhicule électrique sera son dernier grand projet entrepreneurial.

Lei Jun a récemment déclaré : « Je suis prêt à mettre toute ma réputation personnelle en jeu et à me battre pour l’avenir de notre véhicule électrique connecté », ce qui suggère à quel point la marque souhaite sérieusement avoir un impact sur les véhicules électriques abordables.

« Notre équipe a mené une grande quantité de recherches sur les utilisateurs au cours des 5 derniers mois. L’équipe a rendu visite à des partenaires de l’industrie et a poursuivi la définition du produit EV et la formation de l’équipe », indique-t-il.

Des véhicules électriques abordables

Conformément à ces plans, la société a déjà acquis Deepmotion — une startup qui se concentre sur la technologie de conduite autonome pour 77,4 millions de dollars. Cette acquisition donnera à Xiaomi une longueur d’avance dans ce secteur en pleine évolution. La société a même eu des discussions avec Evergrande Group pour acheter l’activité VE de ce dernier, mais ces discussions n’ont pas abouti à un résultat positif.

L’entreprise n’a pas encore dévoilé de voiture. Xiaomi a seulement annoncé l’enregistrement de sa nouvelle unité commerciale EV, on s’attend donc à ce que l’entreprise déploie une voiture à un moment donné dans le futur, ou quelque chose de partiellement lié à ce secteur.

En dehors de Xiaomi, une poignée d’entreprises technologiques cherchent à s’aventurer dans le secteur des véhicules électriques. Parmi elles figurent Apple, Huawei, Baidu, etc., et Tesla, qui s’est déjà imposé comme leader du marché. Bien que Xiaomi, contrairement à la plupart, cherche à avoir un impact dans le marché des petites voitures — qui pourraient être abordables et riches en fonctionnalités.

Selon les rapports, Xiaomi a fait des recherches sur les véhicules à émission zéro au cours des derniers mois et est en pourparlers avec plusieurs constructeurs automobiles, mais n’a pas encore décidé du partenaire de fabrication pour son activité de véhicules électriques.

La décision de Xiaomi d’annoncer cette nouvelle entreprise intervient également à un moment où son activité principale est à son apogée. L’entreprise a devancé Apple dans un premier temps, puis Samsung, pour devenir la première marque de smartphones au monde. La société a également annoncé que ses revenus et ses bénéfices nets ont augmenté respectivement de 64 % et 87,4 %.