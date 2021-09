Le DJI OM 5 pourrait inclure une perche selfie télescopique

DJI semble avoir un autre cardan dédié aux smartphones dans ses cartons avec une perche selfie télescopique intégré dans sa poignée, selon WinFuture. Le Osmo Mobile 5, ou OM 5, qui est apparemment le successeur du Osmo Mobile 4 de l’année dernière, devrait faire sa première apparition lors de l’événement de lancement de DJI le 8 septembre, où il serait vendu au prix de 159 euros.

Le OM 5 se plie à environ 17 cm, mais peut être déployé lorsque vous devez vous rapprocher ou vous éloigner de votre sujet. D’après les photos, il ne semble pas s’étendre autant qu’une perche selfie traditionnelle, mais cela devrait être suffisant pour vous donner un peu plus de flexibilité dans vos prises de vue. Lorsqu’il est déployé, les commandes du cardan restent judicieusement en bas, près de votre main.

Bien sûr, les perches à selfie ont la réputation d’être l’accessoire préféré des touristes inconsidérés, mais elles sont très pratiques dans les bonnes circonstances.

Malheureusement, il semble que le mécanisme télescopique intégré au Osmo Mobile 5 ait eu un impact sur l’autonomie de la batterie, qui serait d’environ 6 heures et 20 minutes, contre 15 heures pour le OM 4.

Heureusement, le système de fixation magnétique du OM 4 a été conservé, ce qui signifie qu’il est toujours aussi facile de fixer et de détacher rapidement votre smartphone du cardan.

Parallèlement au OM 5, Roland Quandt de WinFuture rapporte également qu’une version plus abordable du OM 4, probablement le OM 4 SE, à 99 euros, est en préparation, mais qu’elle ne comprendra pas le système de fixation magnétique de la nacelle originale, à 149 euros. Une honte, certes, mais il est difficile de contester le rabais.

btw… DJI OM 4 SE is also incoming: $99 and basically the same as the original OM4, but w/o the magnetic smartpone holder. https://t.co/dQO5LhKMMQ

—Roland Quandt (@rquandt) September 1, 2021