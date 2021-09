La Fossil Gen 6 ne fonctionnera pas sous Wear OS 3 avant 2022

Fossil a dévoilé cette semaine sa gamme de smartwatches de nouvelle génération, appelée Fossil Gen 6. Alors que les fans étaient enthousiastes à l’idée de ce lancement, la société a révélé que la très attendue Fossil Gen 6 sera lancée avec Wear OS 2 plutôt qu’avec le nouveau Wear OS 3 vu sur les dernières Galaxy Watch 4 Classic et Watch 4 de Samsung. Il s’agit d’une révélation surprenante et décevante concernant le nouveau matériel.

Les utilisateurs impatients de recevoir la mise à jour vers Wear OS 3 devront attendre jusqu’en 2022, date à laquelle elle sera disponible après une réinitialisation d’usine complète, ce qui est quelque chose que nous n’avons généralement pas vu requis pour une mise à jour de l’OS. La Fossil Gen 6 sera également l’un des premiers appareils à disposer de la plateforme Snapdragon Wear 4100+ de Qualcomm, contrairement aux nouvelles Galaxy Watch, qui utilisent le processeur Exynos W920. La société affirme que le nouveau chipset offrira une augmentation de 30 % des performances par rapport aux appareils Gen 5 et une consommation d’énergie plus efficace.

Un ajout notable est le capteur SpO2, qui surveille les niveaux d’oxygène dans le sang avec un « capteur de fréquence cardiaque mis à niveau pour permettre un suivi continu et une meilleure précision du signal ».

La Fossil Gen 6, comme sa prédécesseure (la Fossil Gen 5), offre une fonctionnalité de microphone et de haut-parleur pour Android et iOS, afin que vous puissiez prendre des appels et utiliser Google Assistant en déplacement. La Gen 6 vous permet également d’accéder au Google Play Store pour télécharger des applications basées sur Google, comme Google Pay. Vous pouvez également télécharger des applications tierces comme Spotify, qui a récemment commencé à prendre en charge la lecture hors ligne pour les smartwatches sous Wear OS. Cela pourrait être une fonctionnalité clé pour les coureurs et les mélomanes qui aiment travailler avec des listes de lecture personnalisées.

En plus des fonctionnalités améliorées de la Gen 6, les utilisateurs peuvent profiter de 8 Go de stockage et de 1 Go de RAM avec une autonomie super optimisée (jusqu’à 24 heures) pour une expérience améliorée qui sera probablement stimulée par les améliorations Snapdragon Wear 4100+ susmentionnées. Elle se chargerait deux fois plus vite, « atteignant 80 % en seulement un peu plus de 30 minutes de charge ». La société affirme que cette fonctionnalité est utile pour suivre votre sommeil, car les utilisateurs peuvent avoir un appareil entièrement chargé prêt dans les minutes qui suivent leur réveil après une nuit complète d’utilisation.

À partir de 299 euros

Le Fossil Gen 6 est doté d’un écran tactile AMOLED de 1,28 pouce et d’une résistance à l’eau de 30 m, ce qui permet de l’utiliser en toute sécurité lors de la baignade. La Gen 6 est disponible en deux tailles : un boîtier de 44 mm offrant un choix de quatre coloris, et un boîtier de 42 mm offrant trois coloris pour plus de variété et d’options de style. Les utilisateurs ont également la possibilité de personnaliser les cadrans et les boutons pour un look plus personnalisé.

Le prix de la Fossil Gen 6 commence à 299 euros pour le modèle 42 mm et à 319 euros pour le modèle 44 mm, ce qui semble correspondre aux prix de la Gen 5 et des autres smartwatches Wear OS. Vous pouvez précommander la Gen 6 sur le site officiel de Fossil, et la société indique que votre commande sera expédiée vers la fin du mois de septembre si vous commandez maintenant.