Le Galaxy S22+ aura des batteries de 4 500 mAh et le Galaxy S22 Ultra de 5 000 mAh

Nous sommes encore loin de la sortie officielle du Galaxy S22 prévue pour le début de l’année 2022, mais les fuites et les rumeurs commencent à dresser le tableau de ce à quoi il faut s’attendre. Une nouvelle fuite d’un listing de certification 3C chinois concernant le Galaxy S22+ et le Galaxy S22 Ultra révèle les capacités de leurs batteries, rapporte SamMobile.

Il n’y a pas beaucoup de rumeurs et de fuites au sujet de la prochaine gamme de smartphones Galaxy S22 de Samsung, mais aujourd’hui, nous pouvons enfin voir quelques informations supplémentaires sur ce à quoi nous pouvons nous attendre. Deux nouveaux modules de batterie ont été répertoriés sur la page de certification 3 C. Le listing confirme que ces batteries sont destinées aux modèles Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra.

La batterie EB-BS906ABY sera dans le Galaxy S22+, et elle a une capacité nominale de 4 370 mAh, bien que la capacité réelle soit probablement de 4 500 mAh. Ce serait une baisse de 300 mAh par rapport au Galaxy S21+, qui avait une batterie de 4 800 mAh.

La EB-BS908ABY sera dans le Galaxy S22 Ultra, et elle aura une capacité nominale de 4 855 mAh, soit 5 000 mAh. La même batterie de capacité exacte est également placée dans l’actuel Galaxy S21 Ultra, il n’y aura donc pas de changement. Le listing ne mentionne rien sur le modèle standard du Galaxy S22, bien qu’il y ait des rumeurs selon lesquelles il s’agira d’une batterie d’une capacité de 3 800 mAh au lieu des 4 000 mAh du Galaxy S21.

Samsung serait également en train de tester un chargeur de 65 W, qui pourrait faire ses débuts aux côtés de la gamme Galaxy S22. Étant donné la récente réputation de Samsung, le chargeur ne sera probablement pas inclus avec l’appareil, bien que nous nous attendions à ce qu’un kit disponible en précommande en comprenne potentiellement un. D’un autre côté, nous n’avons jamais vu Samsung aller au-delà d’un support de charge de 45 W, même les nouveaux Galaxy Z Fold 3 et Flip 3 plafonnent à 25 W, même si le Galaxy S20 Ultra supporte une charge filaire rapide de 45 W.

One UI 4.0 sera basée sur Android 12

Ce listing corrobore les précédentes fuites du célèbre informateur Ice Universe et confirme la possibilité que l’année prochaine, la gamme de smartphones Galaxy S22 sera probablement équipée de batteries plus petites (bien sûr, à l’exception du Galaxy S22 Ultra qui conserve la même taille de batterie que son prédécesseur).

Dans d’autres nouvelles, Samsung a confirmé que la surcouche One UI 4.0 sera basée sur Android 12, et elle sera publiée un peu plus tard ce mois-ci, en septembre. Nous avons également entendu récemment que Samsung voulait abandonner la technologie de refroidissement par chambre à vapeur pour réduire les coûts de la gamme Galaxy S22.

Rien à craindre sur l’autonomie ?

La capacité de la batterie d’un smartphone joue un rôle important l’autonomie de l’appareil entre deux recharges, mais ce n’est pas le seul facteur en jeu. Par exemple, il y a la taille de l’écran, et la quantité d’énergie consommée par la technologie d’affichage utilisée. L’efficacité du silicium installé dans le smartphone est peut-être encore plus importante, car elle permet aux composants internes de gérer l’énergie tout en accomplissant toutes les tâches nécessaires au fonctionnement de votre appareil et de ses applications.

Quel que soit le chipset installé dans le Galaxy S22, il devrait être plus économe en énergie que les processeurs Snapdragon 888 et Exynos 2100 qui équipent les modèles S21. Il est donc possible que Samsung parvienne à augmenter l’autonomie de ses flagships l’année prochaine.