Google Agenda indiquera bientôt le temps que vous passez en réunion

Google met à jour son populaire service Agenda. Le géant de la recherche va ajouter dans Google Agenda une fonctionnalité appelée « Time Insights », qui montrera aux utilisateurs la part de leur semaine de travail consacrée aux réunions. Selon l’article de blog de Google, cette fonctionnalité sera disponible le mois prochain sur certains plans Google Workspace.

La fonction Time Insights est introduite quelques années après que Apple et Google aient ajouté la même fonction dans leur OS mobile, iOS et Android. Elle indique aux utilisateurs le temps qu’ils ont passé à utiliser des applications. Toutefois, alors que ces fonctionnalités permettaient de fixer une limite de temps par application, afin de ne pas perdre la notion du temps lors de leur utilisation, Google Agenda ne permet pas de fixer les mêmes limites pour les réunions.

La fonctionnalité Time Insights vous donnera les informations dont vous avez besoin pour freiner les collègues qui programment fréquemment des réunions, selon 9to5Google.

Google a fourni une capture d’écran de ce à quoi ressemblera le panneau de la fonctionnalité. En haut de la page, il y a un graphique circulaire « Time Breakdown » qui vous montrera la part de vos heures de travail consacrée aux réunions. Il sera subdivisé en réunions entre deux personnes et en groupes de trois personnes ou plus.

Au bas de la page, vous verrez un graphique du temps passé en réunion sur une base hebdomadaire. Il indique également les jours les plus chargés et le nombre moyen d’heures passées en réunion chaque jour. Toutefois, si vous êtes le seul participant à une réunion, cela ne compte pas et ne sera pas ajouté au total de la réunion, selon la page d’assistance de Google.

Disponible pour tous

Le géant de la recherche a également précisé que les informations ne sont disponibles que pour l’utilisateur et non pour le gestionnaire. Cependant, il pourrait être possible de voir la répartition d’une autre personne si vous êtes autorisé à gérer son propre calendrier.

La fonction sera également activée par défaut une fois qu’elle sera déployée, et si elle peut être désactivée par les administrateurs de Workspace, elle ne peut être que minimisée et non entièrement désactivée par les utilisateurs. La fonctionnalité Time Insights sera disponible pour les utilisateurs des groupes d’abonnement Google Workspace Business Plus, Business Standard, Enterprise Plus, Enterprise Standard, Education Plus et Nonprofits.

Cependant, elle ne sera pas disponible pour les utilisateurs de G Suite Basic et G Suite Business et pour ceux qui utilisent les groupes Google Workspace Business Starter, Essentials, Education Fundamentals, Enterprise Essentials et Frontline.