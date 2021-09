Google pourrait doubler les vitesses de recharge sans fil du Pixel 6 avec le Pixel Stand 2

Il est très peu probable que le Google Pixel Stand soit inclus dans la boîte avec le Google Pixel 6. Ce nouvel appareil ne comprendra probablement même pas un chargeur et/ou un cordon dans la boîte, et encore moins un socle de recharge sans fil haut de gamme. Au lieu de cela, ce socle de charge apparaîtra dans les boutiques comme l’actuel Pixel Stand pour les utilisateurs qui n’ont pas déjà des tiroirs pleins de cordons de charge et de prises à la maison.

Évidemment, un chargeur sans fil rapide de 23 watts n’est pas le plus rapide de nos jours, car des marques comme OnePlus offrent des options de 50 watts. Cela dit, cela permettrait au Pixel 6 de Google de se charger sans fil plus rapidement que les gros concurrents de Samsung ou Apple.

À titre de comparaison, le Pixel Stand original n’offrait que 12 W de charge et plafonnait à 10 W sur le Pixel, ce qui, à l’époque, était plus rapide que la plupart sur le marché. Cette fuite confirme potentiellement un nouveau Pixel Stand conçu pour le Pixel 6 qui offrira une charge plus rapide que tout précédent appareil Pixel.

Selon AndroidPolice , Google va probablement lancer un nouveau Pixel Stand pour la gamme Pixel 6 qui dispose d’un ventilateur intégré et d’un système de charge plus rapide de 23 watts . Le site a révélé des images de sources montrant l’entrée de certains accessoires, y compris le nouveau « Google Pixel 23W WL Stand ».

Cette semaine, une nouvelle fuite révèle que Google pourrait presque doubler la vitesse de charge sans fil sur le Pixel 6 avec le lancement d’un tout nouveau Pixel Stand. L’appareil est pressenti pour être très analogue à son prédécesseur, semblant se connecter à l’alimentation avec un simple cordon à la prise murale, mais cette fois, il est plus puissant. Beaucoup plus puissant qu’avant.

Avec les très attendus Pixel 6 et Pixel 6 Pro de Google qui arrivent à grands pas, nous commençons à voir davantage de fuites concernant les accessoires et les petits détails. La prochaine fuite importante de données pour le futur Pixel 6 a trait à la recharge.