La Apple Watch 7 pourrait être retardée en raison de problèmes de fabrication

Bien qu’Apple n’ait pas encore officialisé son premier grand événement de lancement de produit de l’automne, on est pratiquement sûrs que la fête (virtuelle) aura lieu le 14 septembre. Cela signifie évidemment que tout ce que le géant de la technologie basé à Cupertino prévoit de dévoiler doit déjà être prêt pour le prime time, mais selon un nouveau rapport du Nikkei Asia, ce n’est pas tout à fait le cas pour la prochaine génération de smartwatches de la société.

Depuis que l’Apple Watch Series 6 a réussi à voir le jour « à temps » l’année dernière, alors que les effets de la pandémie de coronavirus sur l’industrie technologique étaient sans doute plus difficiles à contrôler qu’à l’heure actuelle, nous nous sommes toujours attendus à ce que la Apple Watch Series 7 soit à la fois annoncée et commercialisée avant la fin du mois de septembre 2021.

Mais bien que la première date soit toujours d’actualité, vous devrez peut-être attendre un peu plus que quelques semaines pour acheter la prochaine grande montre connectée du géant à la pomme croquée.

Comme cela a été initialement révélé en mai et visualisé dans de nouveaux rendus de concept basés sur des informations existantes, des rumeurs crédibles et des suppositions éclairées, l’Apple Watch Series 7 ne ressemblera en rien à ses prédécesseurs à l’extérieur. Certes, peut-être que « rien » est un peu exagéré, car Apple n’a pas vraiment l’intention de réinventer la roue ici.

Pourtant, le nouveau design de l’Apple Watch 7 est manifestement assez « radical » et « compliqué » pour nécessiter une révision majeure de « divers modules », capteurs et composants, ce qui aurait causé de sérieux problèmes d’ingénierie et de production.

Aucune information

Bien que le rapport d’aujourd’hui n’entre pas exactement dans beaucoup de détails concernant la nature spécifique desdits défis, les problèmes rencontrés par tous les assembleurs de l’Apple Watch Series 7 pourraient certainement conduire à des retards importants.

La partie de loin la plus inquiétante de l’information interne relayée par « plusieurs personnes familières avec la situation » est qu’Apple et ses fournisseurs de composants ont actuellement du mal à estimer quand la fabrication en série pourrait démarrer malgré le fait qu’ils « travaillent jour et nuit » pour résoudre les problèmes récemment découverts.

En gros, le mieux que l’équipe d’ingénieurs de Cupertino peut espérer faire est de « minimiser » le retard apparemment inévitable d’une Apple Watch Series 7 dont la production de masse était prévue « vers la mi-septembre ». Ainsi, s’il est toujours possible de voir le dispositif portable dévoilé aux côtés de la famille iPhone 13 le 14 septembre, les ventes et les expéditions pourraient bien être repoussées jusqu’en octobre ou même plus tard.