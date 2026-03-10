Google Workspace : Gemini s’installe au cœur de Docs, Sheets et Drive ce 10 mars

Google accélère franchement l’intégration de Gemini dans sa suite bureautique. La firme a annoncé ce 10 mars 2026 une nouvelle vague de fonctions IA pour Google Docs, Google Sheets, Google Slides et Google Drive, avec une promesse simple : permettre aux utilisateurs de créer plus vite des documents, tableaux et présentations directement depuis Workspace, sans devoir passer par un chatbot séparé.

Les nouveautés arrivent en bêta dès aujourd’hui pour les abonnés Google AI Ultra et Google AI Pro. Elles sont disponibles en anglais dans le monde entier pour Docs, Sheets et Slides, et aux États-Unis pour Drive.

L’objectif de Google est assez clair : faire de Gemini non plus un assistant placé à côté des outils, mais une couche active au cœur même de la production bureautique. En d’autres termes, Docs, Sheets, Slides et Drive ne doivent plus seulement servir à éditer ou stocker des fichiers, mais à générer, structurer, harmoniser et retrouver l’information à partir du contexte présent dans Gmail, Chat et Drive.

Google Docs veut passer du brouillon à la première vraie version

Dans Google Docs, la nouveauté la plus marquante s’appelle « Help me create ». L’outil permet de décrire ce que l’on souhaite produire, puis Gemini va chercher les informations utiles dans Drive, Gmail et Chat pour générer un premier jet déjà mis en forme. Google donne par exemple le cas d’une newsletter d’association de quartier créée à partir d’un compte-rendu de réunion et d’une liste d’événements à venir.

Une fois ce premier brouillon obtenu, Gemini peut aussi retravailler des passages précis sans tout régénérer. Google explique que l’utilisateur pourra continuer à s’appuyer sur « Help me write » pour clarifier un paragraphe, ajouter du détail ou améliorer une formulation. Cela change subtilement la logique de Docs : on ne part plus forcément d’une page blanche, mais d’une base produite à partir de son propre contexte de travail.

Google ajoute également une fonction « Match writing style », pensée pour les documents rédigés à plusieurs. L’idée est d’unifier la voix et le ton d’un texte lorsque plusieurs contributeurs ont écrit chacun avec leur style. Sur le plan éditorial, c’est une fonction très intéressante, car elle répond à un problème très concret des documents collaboratifs : la sensation de lire un texte cousu de morceaux disparates.

Autre ajout utile, « Match the format » permet à Gemini de reprendre la structure et la présentation d’un autre document. Google cite l’exemple d’un itinéraire de voyage : si vous avez trouvé un modèle qui vous plaît, Gemini peut le remplir avec vos propres données, comme les confirmations de vol, réservations d’hôtel et locations de voiture extraites de vos emails. Là encore, l’IA ne se contente plus d’écrire ; elle transpose un format existant avec votre contexte réel.

Google Sheets veut devenir un vrai copilote de travail

Du côté de Google Sheets, Google présente Gemini comme un partenaire collaboratif capable de créer une feuille entière déjà structurée à partir d’une simple demande. L’assistant peut aller chercher les informations pertinentes dans Gmail, Chat et Drive pour bâtir un tableau prêt à l’emploi. L’exemple avancé par Google est celui d’un déménagement à Chicago, avec checklist, liste de contacts utiles et suivi des devis de déménageurs à partir des e-mails reçus.

Pour les tâches plus complexes, Google ajoute aussi « Fill with Gemini », une fonction qui peut remplir des tableaux plus rapidement, générer du texte personnalisé, catégoriser et résumer des données, ou même récupérer des informations en temps réel depuis Google Search. L’exemple donné est celui d’un suivi de candidatures universitaires : il devient possible de créer des colonnes pour les frais, dates limites ou autres critères, puis de laisser Gemini compléter les cases automatiquement.

C’est probablement l’évolution la plus stratégique de cette annonce. Avec Google Sheets, Google cherche à dépasser le simple tableur assisté pour en faire un outil capable de structurer lui-même le travail préparatoire. Et c’est précisément ce genre de gain de temps qui peut séduire les utilisateurs professionnels, souvent obligés de monter des tableaux depuis zéro avant même de commencer l’analyse. Cette lecture est une inférence à partir des exemples fournis par Google sur les usages de Sheets.

Google Slides commence par la diapositive, puis visera la présentation entière

Google Slides gagne lui aussi de nouvelles capacités. Gemini peut désormais générer une diapositive entièrement éditable qui respecte le thème général d’un deck, en s’appuyant sur les fichiers, emails et informations contextuelles disponibles. Si le résultat ne convient pas, l’utilisateur peut ensuite demander des ajustements du type « accorde les couleurs au reste de ma présentation » ou « rends cela plus minimaliste ».

Google va plus loin en annonçant qu’à l’avenir, Slides pourra produire une présentation complète à partir d’un seul prompt. La firme donne l’exemple d’un deck de cinq slides pour un voyage à Tokyo. Même si cette partie relève encore du futur proche et non du déploiement immédiat, elle montre bien où va Workspace : vers une suite capable de transformer une intention générale en document exploitable, avec le moins d’étapes manuelles possible.

Google Drive veut devenir un moteur de réponse, pas seulement un disque dur

Google veut aussi transformer Google Drive. Lorsqu’un utilisateur effectue une recherche en langage naturel, Gemini affichera désormais un « AI Overview » en haut des résultats, sur le même principe que les aperçus IA déjà vus dans Google Search. Cet aperçu résumera les informations les plus pertinentes trouvées dans les fichiers, avec des sources citées, afin d’éviter d’ouvrir plusieurs documents pour retrouver un détail précis.

En parallèle, la fonction « Ask Gemini in Drive » permettra de poser des questions plus complexes à travers les documents, les emails, le calendrier et le web. Google donne l’exemple d’un utilisateur qui sélectionne ses documents fiscaux, puis demande quelles questions poser à son conseiller avant de déclarer ses impôts. C’est une évolution importante, car elle fait glisser Drive d’un rôle de stockage vers un rôle de synthèse et de raisonnement sur les contenus stockés.

Google pousse toujours plus loin l’idée d’une suite bureautique contextuelle

Cette annonce ne tombe pas de nulle part. Depuis plusieurs mois, Google enrichit Gemini dans Workspace avec des résumés de PDF, des fonctions de création assistée et même l’accès à des Gems personnalisés dans certaines apps. Cette nouvelle vague va plus loin en reliant directement la génération de contenus au contexte de travail réel présent dans Gmail, Chat, Drive et parfois le web.

En filigrane, Google essaye surtout de résoudre une frustration fréquente des outils IA : devoir quitter son application pour aller demander de l’aide ailleurs, puis revenir copier-coller le résultat. Ici, la stratégie consiste à internaliser l’assistance IA au sein même des produits les plus utilisés de Workspace. C’est un pari logique, et aussi une réponse directe à la pression exercée par Microsoft, OpenAI et d’autres acteurs qui cherchent eux aussi à transformer les outils de productivité en agents de création. Cette dernière remarque est une analyse fondée sur l’intégration native mise en avant par Google et sur la dynamique plus large du marché.

Ce qu’il faut retenir

Avec cette mise à jour, Google ne se contente pas d’ajouter quelques boutons IA de plus. La firme veut faire de Docs, Sheets, Slides et Drive des outils capables de rédiger un premier jet, harmoniser un document, structurer un tableau, générer une slide et retrouver l’essentiel dans un ensemble de fichiers, le tout à partir du contexte déjà présent dans Workspace. Les fonctions sont en bêta dès aujourd’hui, mais leur disponibilité reste pour l’instant limitée aux abonnés Google AI Ultra et Pro, avec une portée géographique plus restreinte pour Drive.

En clair, Google transforme peu à peu Workspace en une suite bureautique où l’IA ne sert plus seulement à aider ponctuellement, mais à préparer le travail en amont. Et c’est probablement là que se joue désormais la vraie bataille des outils de productivité.