Le Xiaomi 12 sera doté d’une triple configuration de 50 mégapixels avec un zoom périscopique 5x

Actuellement, on ne sait pas quand la série Xiaomi 12 sera annoncée. La société a déjà confirmé qu’elle organisera un événement le 15 septembre , bien que nous nous attendions seulement à voir la nouvelle série Xiaomi Mi 11T et peut-être d’autres nouveaux produits liés à la maison connectée.

Le téléobjectif pourrait également offrir une fonction de zoom périscopique 5x . Il y a également des rumeurs selon lesquelles la société travaille sur un zoom périscopique 10x. Nous savons également que l’objectif 5x peut absolument fournir une qualité de zoom claire, fluide et haute résolution dans la gamme 5x à 10x, bien que les images plus grandes puissent ne pas être aussi nettes que les optiques 5x.

Nous avons entendu parler d’un plus grand capteur de 200 mégapixels par le passé, mais il pourrait s’agir d’une simple rumeur ou d’une unité de test qui a fuité. Certaines nouvelles rumeurs notent que le prochain capteur de 200 mégapixels pourrait être réservé au Xiaomi 12 Ultra, plus haut de gamme, donc nous pourrions en entendre parler bientôt, si cela est vrai.

Xiaomi a déjà confirmé qu’elle abandonnera la marque « Mi » en faveur d’un nouveau système de dénomination plus simple. Le futur Xiaomi 12 serait équipé de trois capteurs de 50 mégapixels, et abandonnerait la caméra de 108 mégapixels utilisée ces trois dernières années sur les fleurons Mi 11 et MIX 4.