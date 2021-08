Windows 10 vous dira si votre PC est prêt pour Windows 11

Cependant, n’oubliez pas que même si votre PC est déclaré inapte à Windows 11, il sera possible d’installer le nouvel OS manuellement par un fichier ISO, car comme nous l’avons récemment entendu , Microsoft ne l’empêchera pas. Cependant, notez bien que le fait d’ignorer les avertissements de compatibilité et d’emprunter cette voie de bricolage pour obtenir Windows 11 sur votre PC comporte quelques inconvénients majeurs , notamment la possibilité que votre système devienne sérieusement instable.

Ce message de compatibilité et le lien vers des informations supplémentaires sur les spécifications requises sont évidemment un ajout pratique à Windows Update, et il ne fait aucun doute que la version de Windows 10 disposera bientôt de cette fonctionnalité — certainement si Windows 11 s’en tient à son calendrier de lancement prévu pour octobre (si l’on en croit les rumeurs), car ce n’est plus très loin maintenant.