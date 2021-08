La technologie satellite de l’iPhone 13 est probablement réservée aux situations d’urgence

Mais alors que de nombreuses personnes réfléchissaient à l’idée que l’iPhone devienne un appareil plus polyvalent, capable de contacter d’autres personnes même sans connexion cellulaire ou Wi-Fi, le rapport de Bloomberg suggère que la fonction sera plus limitée, du moins dans un premier temps.

La deuxième fonctionnalité est décrite par Bloomberg comme « un outil permettant de signaler les urgences majeures, telles que les accidents d’avion et les navires en perdition, en utilisant également les réseaux satellitaires ». « Le smartphone demandera quel type d’urgence se produit, par exemple s’il s’agit d’une voiture, d’un bateau, d’un avion ou d’un incendie », rapporte Bloomberg. Vous pourrez également envoyer des informations telles que votre emplacement et votre identifiant médical (que vous pouvez configurer dans l’application Santé). Vous pourriez également être en mesure d’avertir les contacts d’urgence en même temps que vous signalez une urgence.

L’une des fonctions, appelée Emergency Message via Satellite, permettrait aux utilisateurs d’envoyer un message — dans une bulle grise au lieu des habituelles bulles vertes ou bleues — aux premiers intervenants et à leurs contacts par le biais d’un réseau satellite si aucune autre connexion n’est disponible.