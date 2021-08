Huawei EMUI 12 apporte un avant-goût de HarmonyOS 2.0 aux smartphones

Bien sûr, il y a des caractéristiques plus fonctionnelles, principalement celles qui rapprochent les smartphones Huawei de l’écosystème des appareils de la société. Les nouveaux boutons MatePad et MateBook, par exemple, vous permettent d’accéder à certaines fonctions du smartphone depuis ces appareils. Un nouveau système de fichiers distribués promet également un accès sans fil instantané aux fichiers de votre smartphone depuis un ordinateur portable Huawei MateBook.

Sans surprise, EMUI 12 s’écarte considérablement de l’esthétique de base d’Android et se penche vers une cohérence visuelle avec HarmonyOS 2.0. Cependant, il n’est pas exagéré de comparer cette esthétique à iOS, surtout avec une conception minimaliste et légère prédominante. Même le panneau de configuration ressemble à un clin d’œil à l’ancien panneau iOS que vous pouvez appeler d’un glissement vers le haut à partir de n’importe quel écran.

EMUI a toujours été et sera toujours l’expérience personnalisée de Huawei construite en tant que surcouche pour Android. Cependant, avec son éloignement d’Android, le rôle que cette surcouche joue est également devenu moins important. Cela dit, Huawei s’est engagé à continuer à apporter un support à ses smartphones Android existants, et il est rassurant de voir qu’elle n’a pas encore abandonné ces derniers.

Huawei a discrètement annoncé une nouvelle version de son logiciel EMUI pour les utilisateurs dans le monde entier. EMUI 12 succède à EMUI 11 avec une interface utilisateur plus propre et plusieurs nouvelles fonctionnalités. L’apparence de la dernière surcouche Android s’inspire de Harmony OS 2.0 . Alors que Huawei devrait également apporter le nouveau système d’exploitation à ses smartphones actuels, il semble que la société ne soit pas prête à abandonner complètement EMUI.