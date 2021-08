Le Vivo X70 sera équipé d’un processeur d’image personnalisé V1

La photographie est toujours un élément essentiel des smartphones aujourd’hui, mais le jeu ne se limite plus à de simples capteurs plus grands ou au nombre de mégapixels.

De plus en plus de fabricants de smartphones développent une nouvelle puce en interne pour répondre à leurs exigences en matière de qualité d’image lorsque les processeurs de signal d’image ou les ISP disponibles sur le marché ne suffisent pas. Vivo est le dernier en date à suivre cette tendance, avec un nouveau processeur d’image V1 qui fera bientôt son apparition dans la série Vivo X70.

Ces dernières années, Vivo a repoussé les limites de la photographie sur smartphone dans des directions peu orthodoxes. Sa réalisation la plus récente est l’utilisation d’un système de cardan physique comme on en voit sur les appareils photo professionnels, mais sous une forme réduite. Ce système a été introduit l’année dernière dans le Vivo X50 Pro et a été mis à jour en version 2.0 cette année avec les Vivo X60 Pro et X60 Pro+.

Pour la série Vivo X70, la société va tenter quelque chose de nouveau. Selon le vice-président exécutif de Vivo, Hu Baishan, la société introduira son propre processeur d’image V1 avec son nouveau fleuron, le Vivo X70.

La puce est en cours de développement depuis deux ans, selon le dirigeant, ce qui signifie qu’elle était antérieure à son innovation de cardan. Le vice-président exécutif a également révélé que Vivo pourrait envisager de co-développer la propriété intellectuelle avec des partenaires si les puces actuelles sur le marché ne lui donnent pas satisfaction.

Un lancement prochainement ?

Sans surprise, Hu Baishan n’entre pas dans les détails techniques de la puce V1 elle-même, se contentant de suggérer ses effets sur l’amélioration des performances d’image du Vivo X70, notamment en matière de portraits ou de simulation de bokeh, de photographie de nuit et de stabilisation d’image. Ce dernier point est particulièrement intéressant puisque les premiers rendus du Vivo X70 ne montrent pas le même système de cardan que ses prédécesseurs.

Au lieu de cela, le Vivo X70, en particulier le X70 Pro+, pourrait avoir un deuxième écran à l’arrière. Le smartphone devrait également fonctionner avec un Snapdragon 888, ce qui pourrait suggérer que son lancement n’est pas très éloigné. Cependant, étant donné que la série Vivo X60 a été lancée plus tôt cette année, cela suggérerait que la société ajuste également son calendrier.