Mais, il y a des signes que cela ne pourra pas se réaliser. La croyance au sein d’Apple est que Cook veut simplement rester dans les parages pour une nouvelle catégorie de produit majeure, qui sera probablement des lunettes de réalité augmentée plutôt qu’une voiture — quelque chose d’encore plus éloigné. Il sait également que la gestion d’une entreprise de la Silicon Valley est généralement confiée aux jeunes, et qu’il ne restera pas bien au-delà de son âge.

Croyez-le ou non, cela fait (maintenant plus de) 10 ans que Tim Cook a pris la tête d’Apple en tant que PDG. Cook a déjà déclaré qu’il ne serait « probablement » plus chez Apple dans 10 ans. Mais, selon un nouveau rapport, Tim Cook veut introduire une nouvelle catégorie de produits avant de quitter son poste de PDG d’Apple .