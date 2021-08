Le benchmark du Surface Duo 2 confirme les spécifications

Après que des photos d’un prototype initial du Surface Duo 2 aient fuité, une autre fuite de benchmark a révélé certaines spécifications du nouveau smartphone pliable, suggérant que des tests internes sont en cours et que la nouvelle génération de Microsoft à double écran pliable pourrait arriver dès ce mois d’octobre.

La fuite ne fournit pas vraiment quelque chose que nous ne savions pas déjà, mais elle s’inscrit dans la lignée des précédentes rumeurs. Les benchmarks dans la fuite suggèrent que Microsoft pourrait inclure le processeur Snapdragon 888 de Qualcomm et un total de 8 Go de RAM sur le Surface Duo 2. Il révèle également que le smartphone est alimenté par Android 11, et a un GPU Adreno 660 à l’intérieur pour les jeux et autres tâches intensives. Bien sûr, il est préférable de prendre ces détails avec un certain scepticisme, car les résultats des tests de benchmark peuvent facilement être truqués.

Au-delà des spécifications, si les résultats de Geekbench sont véridiques, il pourrait y avoir des améliorations de performances décentes entre le Surface Duo original et le futur Surface Duo 2. Le Duo original a obtenu un score de 735 points pour les tâches monocoeur et un score de 2 678 points pour les tâches multi-cœurs. Sur la base de ces benchmarks qui ont fuité, le Surface Duo 2 passe à un score de 1 091 points en monocoeur et 3 519 points en multi-cœurs. La différence de performance est principalement due au processeur Qualcomm plus récent.

Nous avons suivi les rumeurs concernant le Surface Duo 2, et il semble plus que probable que l’appareil soit bientôt disponible, surtout si l’on tient compte des récentes « ventes flash » du Surface Duo original.

Le nouvel appareil est très attendu, car il répond aux préoccupations de la première génération en introduisant une configuration à trois caméras à l’arrière. Selon les rumeurs, le Surface Duo 2 pourrait apporter une nouvelle variante arrière, des changements au niveau du port USB-C, un capteur d’empreintes digitales, un support 5G, et même un support pour le NFC. En outre, il devrait fonctionner sous Android 11 dès la sortie de la boîte.

Une fin d’année alléchante pour Microsoft

Une annonce en octobre et un lancement à la fin de l’année 2021 pour le Surface Duo 2 seraient très probables. Microsoft est prête à lancer Windows 11 pendant les fêtes de fin d’année et il bénéficierait de nouveaux PC phares et aussi d’un événement Surface pour présenter les fonctionnalités du système d’exploitation.

Aux côtés d’une potentielle Surface Pro 8 et de la rumeur d’un nouveau Surface Book 4, ce Surface Duo 2 serait un bel ajout à la gamme Surface 2021. Il y a même une chance pour un Surface Go 3, qui a également été récemment repéré.