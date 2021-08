Les rendus du Vivo X70 Pro+ laissent entrevoir un second écran à l’arrière

Vivo a agressivement poussé ses smartphones sur les marchés au cours des dernières années, et sa stratégie a peut-être porté ses fruits avec son ascension parmi les 5 premières marques mondiales.

Bien sûr, elle a aussi inondé le marché d’innombrables modèles, bien que quelques-uns parviennent à se démarquer par une caractéristique ou un design inédit. On se souviendra peut-être des Vivo X50 Pro+ et X60 Pro+ pour leur système unique de mini-gimbal, et le Vivo X70 Pro+ pourrait sortir du lot avec un petit écran à l’arrière.

Les seconds écrans sur les smartphones ne sont pas exactement un nouveau concept maintenant, mais c’est encore une caractéristique rare. Le Meizu Pro 7 de 2017 pourrait être crédité de cette tendance de niche, bien qu’il existe des smartphones à double écran comme le YotaPhone depuis bien plus longtemps. Plus récemment, Xiaomi a relancé ce design avec le Xiaomi Mi 11 Ultra juste en avril dernier, et il semble que Vivo ne soit pas loin derrière.

En vérité, les rendus partagés par Pricebaba ne font que laisser entrevoir cette possibilité. L’arrière de ce que l’on croit être le Vivo X70 Pro+ a une grande bosse de caméra qui occupe un tiers du dos du smartphone.

Le reste de l’espace est occupé par une fine zone qui pourrait être simplement cosmétique ou un emplacement pour un deuxième écran.

Très alléchant

Ce que l’on remarque dans ces rendus, c’est l’absence de la caméra à cardan tant vanté par Vivo. La société a massivement investi dans cette technologie, il est donc un peu surprenant de ne pas la voir dans ce qui serait l’appareil photo du smartphone phare de Vivo. Mais encore une fois, ce ne sont que des rendus qui pourraient ne pas dépeindre avec précision le design final.

On sait peu de choses sur les spécifications du Vivo X70 Pro+ à ce stade. On s’attend à ce qu’il fonctionne avec un Snapdragon 888 et au moins 8 Go de RAM, plus probablement 12 Go au maximum. La perspective que le smartphone soit équipé du processeur d’imagerie développé par Vivo, le Vivo V1, est peut-être un peu plus intéressante, ce qui pourrait expliquer l’absence d’un cardan matériel dans la prochaine génération.