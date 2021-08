Panos Panay conseille désormais directement le PDG de Microsoft, Satya Nadella

En février dernier, Panos Panay, responsable de la gamme Microsoft Surface, a été promu à la tête de l’ensemble des équipes chargées des logiciels et des périphériques Windows de l’entreprise. Aujourd’hui, il gravit à nouveau les échelons.

Depuis l’ère de l’ex-chef de file de Windows, Terry Myerson, Windows lui-même n’a pas eu de place à la table des grands au sein du géant Microsoft. Toutefois, cela vient de changer. Le chef de produit Panos Panay a pris un nouveau rôle en tant que vice-président exécutif, comme le rapporte Bloomberg, rejoignant ainsi Phil Spencer, récemment nommé à la tête de Xbox, à la table des dirigeants, et étant directement sous les ordres du PDG et administrateur Satya Nadella.

Lorsque la Xbox est passée à la table des dirigeants sous la direction de Phil Spencer, nous avons assisté à une augmentation de la pertinence et de l’investissement pour la Xbox au sein de l’éthique de l’entreprise. Windows et Surface pourraient bénéficier d’un élan similaire. Cette nomination témoigne d’une grande confiance dans la vision de Panay pour Windows 11 et la gamme Surface, cette dernière étant devenue une autre activité de Microsoft sous la direction de Panay.

Sous la houlette de Panay, Windows subit sa plus grande révision depuis des années, avec un vaste rafraîchissement de l’expérience utilisateur, dans le but de moderniser et d’ajouter de la cohérence au vieillissant système d’exploitation.

Ces dernières années, l’activité de Microsoft s’est de plus en plus orientée vers des modèles commerciaux axés sur le cloud, avec Xbox qui intègre une plateforme de streaming alimentée par le cloud avec le Xbox Game Pass.

Azure, qui alimente une grande partie du Web grâce aux vastes fermes de serveurs de Microsoft, n’a plus besoin d’être présenté, et nous avons Microsoft 365 qui alimente les entreprises du monde entier. Windows elle-même fait également peau neuve, avec Windows 365 qui donne accès à des ordinateurs et des applications sécurisées depuis n’importe quel appareil.

Davantage d’investissements ?

La vision de Panay pour Surface a ciblé les créateurs et les consommateurs dans la même mesure au fil des ans, et Windows 11 semble certainement suivre le mouvement. Microsoft s’est engagée à apporter les applications Android à Windows lui-même, et le marketing sur les réseaux sociaux s’est de plus en plus appuyé sur la nostalgie de Windows d’antan, mettant en avant un Clippy et un MS Paint revitalisés.

Il est à espérer que Windows et Surface bénéficieront d’une hausse des investissements analogues à celle observée pour Xbox grâce à la promotion de Panay.