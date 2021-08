Le MacBook Pro 14 pourrait être vendu à un prix plus élevé l’actuel MacBook Pro de 13 pouces

Les espoirs sont grands pour la gamme MacBook Pro de cette année, qui devrait comporter une refonte majeure du design qui verra le MacBook Pro de 13 pouces se transformer en un modèle de 14 pouces avec un écran plus grand. Mais selon une fuite, cette refonte pourrait s’accompagner d’une hausse de prix malvenue.

Selon dylandkt sur Twitter, le MacBook Pro 14 connaîtra une « augmentation notable de son prix » par rapport à son prédécesseur de 13 pouces. L’auteur de la fuite n’a pas donné d’indice sur le type d’augmentation de prix à laquelle il faut s’attendre, mais d’après ses dires, nous pourrions assister à une hausse considérable.

Toute augmentation de prix est quelque peu inhabituelle, du moins dans l’histoire récente d’Apple. Lorsqu’elle a fait quelque chose d’analogue avec le MacBook Pro 15 en 2019, le remaniant en MacBook Pro 16, la société l’a fait sans aucune augmentation de prix. Et bien qu’il s’agisse d’un changement majeur pour l’appareil, les petits changements de spécifications et les rafraîchissements annuels ont souvent été effectués sans ajustement du prix demandé.

Pourtant, la refonte du MacBook Pro de cette année devrait être bien plus qu’un simple lifting. Outre l’augmentation de la taille de l’écran (qui sera obtenue grâce à l’amincissement des bords de l’écran), le nouvel ordinateur portable devrait bénéficier d’une plus grande variété de ports, du retour de la technologie MagSafe, d’un châssis au design plus carré, d’une nouvelle puce M1X conçue par Apple, etc.

Il se pourrait qu’avec un tel nombre de nouvelles caractéristiques clés, Apple se sente obligé d’augmenter le prix pour tenir compte des nouveaux composants et designs plus onéreux.

Just so that everyone understands, I am referring to the 16 and 14 inch pros both having the same M1X. — Dylan (@dylandkt) August 24, 2021

Des performances égales au MacBook Pro 16 ?

Outre les affirmations concernant le prix du MacBook Pro, dylandkt prétend également que le MacBook Pro 14 et le MacBook Pro 16 (qui attend également une mise à jour cette année) utiliseront la même puce M1X et offriront donc des performances analogues. Bien que cela soit en phase avec la gamme actuelle de MacBook, où le MacBook Air et le MacBook Pro 13 utilisent la même puce M1, il s’agit d’une affirmation inhabituelle dans la mesure où Apple aura plus de mal à séparer le MacBook Pro 16 en tant que portable phare plus puissant de sa gamme MacBook. Traditionnellement, le plus gros ordinateur portable offre des composants plus puissants que son homologue plus petit afin de satisfaire les utilisateurs les plus exigeants.

Il est intéressant de noter que dylandkt n’a pas précisé que cette information provenait d’une source, et il n’est pas clair s’il s’agit d’une pure spéculation. La sortie du MacBook Pro 14 étant prévue pour l’automne, nous ne devrions pas avoir à attendre trop longtemps pour voir si les affirmations se vérifient.