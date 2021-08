Samsung permet de déverrouiller le bootloader du Galaxy Z Fold 3 au détriment caméra

Il est difficile de comprendre la raison pour laquelle Samsung prend de telles décisions extrêmes. Les amateurs de smartphones achètent souvent Android pour la liberté et la personnalisation, et non pour des restrictions arbitraires.

Pour ce que cela vaut, les caméras du Z Fold 3 fonctionneront à nouveau si vous revenez en arrière et verrouillez le bootloader . Comme les caméras ne sont pas désactivées de façon permanente, elles pourraient être réactivées avec un bootloader déverrouillé à l’aide d’un outil de gestion root comme Magisk — bien que ce ne soit pas certain à ce jour.