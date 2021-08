by

WhatsApp pour Android pourrait obtenir de nouvelles couleurs et icônes de feuilles de partage

Après avoir testé un nouveau raccourci de paiement, une nouvelle option de 90 jours pour la disparition des messages et l’amélioration de ses fonctions d’appel audio et vidéo, WhatsApp a maintenant commencé à tester en version bêta de nouveaux éléments de design pour son application sur Android. Cela inclut de nouvelles couleurs, des icônes, et quelques changements de qualité de vie.

Récemment découverts par WABetaInfo, un informateur réputé autour de WhatsApp, les éléments de design sont inclus dans la dernière version bêta de WhatsApp v2.21.18.1 sur Android.

Avec cette mise à jour, l’application a ajouté des couleurs légèrement différentes pour son écran de chat, sa barre d’état, ses bulles de chat et son arrière-plan, à la fois pour les thèmes clairs et sombres. De plus, au lieu de l’espace réservé « Taper un message » dans le champ de texte, WhatsApp affiche désormais « Message » pour les utilisateurs.

Les nouvelles couleurs semblent être plus claires que les précédentes. Elles sont plus visibles sur l’écran de chat, où WhatsApp a ajouté une couleur verte plus claire pour les bulles de chat.

En dehors de cela, le fond d’écran et la couleur de la boîte de message apparaissent maintenant plus sombres qu’auparavant dans le thème sombre.

Quelques mises à jour

En outre, WhatsApp a ajouté de nouvelles couleurs à certains des autres éléments de son application sur Android. Cela inclut une nouvelle couleur pour l’anneau de statut des utilisateurs et une nuance de vert plus claire pour la barre de navigation dans le thème clair.

En outre, WhatsApp a également ajouté de nouvelles icônes pour la feuille de partage des chats. De plus, la mise à jour rétablit la possibilité de vérifier la date de création des groupes, que la société a supprimée de son application auparavant.

Donc, si vous voulez voir les nouvelles couleurs, les nouvelles icônes de la feuille de partage, et les autres nouveaux éléments de conception, vous pouvez télécharger la dernière bêta de WhatsApp sur votre appareil Android. Les nouvelles couleurs devraient être déployées aux utilisateurs mondiaux avec une mise à jour publique bientôt.