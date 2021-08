Windows 11 sera doté de sons différents pour les thèmes clairs et sombres

Actuellement disponible pour les tests dans le cadre du programme Windows Insider, Windows 11 devrait être finalisé au cours des deux prochains mois, et le lancement public devrait avoir lieu en octobre. Windows 11 sera disponible en tant que mise à niveau gratuite pour certains appareils Windows 10 éligibles, Microsoft ayant confirmé que le déploiement commencerait cette année et se poursuivrait en 2022 jusqu’à ce que tout le monde l’obtienne.

Le géant du logiciel basé à Redmond met clairement beaucoup d’efforts pour que tout soit parfait dans Windows 11, d’autant plus qu’il s’agit de la plus grande mise à jour de son système d’exploitation de bureau publiée depuis 2015.

« Les nouveaux sons ont une longueur d’onde beaucoup plus ronde, ce qui les rend plus doux afin qu’ils puissent toujours vous alerter/notifier, mais sans être écrasants », aurait déclaré un porte-parole de Microsoft. « Tout comme nous avons arrondi l’UI [interface utilisateur] visuellement, nous avons également arrondi notre paysage sonore pour adoucir la sensation générale de l’expérience ».

Les sons dans les modes clair et sombre sont légèrement différents , Microsoft confirmant dans une déclaration pour CNBC que son but était d’adapter l’expérience audio à ce que vous voyez sur l’écran .

Et selon la société elle-même, le but de cet effort est de faire en sorte que le système d’exploitation offre un sentiment de calme général, quelque chose qui serait encore renforcé par les sons que vous entendez lorsque vous effectuez une tâche sur votre appareil.