Xiaomi vient de battre les ventes mondiales de smartphones d’Apple et de Samsung

Fondée en 2010, Xiaomi a été surnommée « l’Apple de la Chine » au cours de ses années de formation. Elle s’est montrée très prometteuse dès le départ sur la voie de la pertinence mondiale dans de nombreux marchés extrêmement difficiles de l’industrie technologique. Bien sûr, la société a décidé assez rapidement de se concentrer sur le marché des smartphones après s’être essayée à davantage de types de gadgets que nous ne pouvons en compter sur nos doigts, et un peu plus d’une décennie plus tard, Xiaomi regarde maintenant de haut (littéralement) à la fois Apple et Samsung.

La marque chinoise Xiaomi vient de devenir la première marque de smartphones au monde, devançant des titans comme Samsung et Apple. C’est la première fois que l’entreprise prend les commandes de la première place mondiale sur la base des volumes de ventes mensuelles de smartphones. Cette lecture intervient après que Counterpoint ait montré que Xiaomi était la deuxième marque mondiale pour l’ensemble du deuxième trimestre de l’année 2021.

Ces mesures (et la hausse de Xiaomi au deuxième trimestre) proviennent de relevés récents présentés par le service Monthly Market Pulse de Counterpoint Research. Counterpoint prend soin de noter que Xiaomi n’a pas absolument pris le dessus sur les deux autres marques.

Xiaomi représente environ 17,1 % des ventes mensuelles mondiales de smartphones, contre 15,7 % pour Samsung et 14,3 % pour Apple. Xiaomi semble être la marque de smartphones qui connaît la croissance la plus rapide, du moins sur le marché massif qu’est la Chine.

La croissance extrême de Xiaomi s’explique en partie par la baisse de puissance de Huawei. « Depuis que le déclin de Huawei a commencé, Xiaomi a déployé des efforts constants et agressifs pour combler le vide créé par ce déclin », a déclaré Tarun Pathak, directeur de recherche de Counterpoint. Counterpoint suggère également que la croissance de Xiaomi survient au même moment que le « déclin de Samsung dû à des contraintes d’approvisionnement ».

La fin de l’année peut changer les choses

Il est fort probable que Samsung et Apple se relèveront pour atteindre ou dépasser Xiaomi en termes de ventes unitaires à l’échelle mondiale une fois que leurs prochains grands appareils de smartphones haut de gamme seront révélés.

En général, les deux marques enregistrent des hausses significatives des ventes vers la fin de l’année, lorsque leurs appareils 2H sont livrés. Le prochain lancement de Samsung sera probablement les appareils pliables Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3, tandis que celui d’Apple sera probablement la gamme d’iPhone 13.