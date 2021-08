Les processeurs AMD Ryzen Zen 4 pourraient se vanter d’une puce graphique en 2022

Les processeurs Zen 4 sont actuellement prévus pour être lancés en 2022 , avec une nouvelle architecture et, espérons-le, des graphiques embarqués décents. Les rumeurs suggèrent une augmentation de l’instruction par horloge (IPC) allant jusqu’à 25 %, AMD continuant à tirer plus de puissance de sa microarchitecture Zen. Il s’agit d’une approche différente de celle d’Intel, qui se tourne vers un modèle informatique hybride pour obtenir des performances supplémentaires.

En plus des puces graphiques embarquées, le document montre que les processeurs prendront en charge quatre interfaces DisplayPort, dont trois peuvent être exécutées en USB-C. De récents correctifs d’AMD ont ajouté la prise en charge de DisplayPort 2.0 pour Linux, ce qui pourrait être l’interface en question. Cependant, au minimum Chips and Cheese précise que d’autres documents suggèrent que les graphiques embarqués peuvent piloter un écran 4K à 60 Hz.

À l’origine, les rumeurs faisaient état de 12 cœurs RDNA 2 sur les APU Ryzen 6000. Le document qui a fait l’objet de la fuite ne dit pas si les cartes graphiques embarquées utiliseront l’architecture RDNA 2, et encore moins combien de cœurs elles comporteront. Pour l’instant, 12 est la meilleure estimation de la rumeur, mais cela pourrait être plus ou moins.

AMD a réservé les graphiques intégrés à ses APU (Accelerated Processing Units). Ces puces sont dotées de graphismes embarqués plus puissants et constituent un bon point d’entrée pour les jeux sur PC, surtout si l’on considère le prix actuel des cartes graphiques.

Le document a été publié par Chips and Cheese, un site Web principalement axé sur l’analyse informatique technique. Il proviendrait du récent piratage du fabricant de composants Gigabyte, au cours duquel un groupe de hackers ayant recours à un ransomware a volé des documents internes d’AMD et d’Intel. Le document montre trois catégories de processeurs pour le prochain socket AM5, tous dotés d’un « support GFX hybride » .

Les processeurs AMD récents ne sont pas dotés de puces graphiques intégrées, et les quelques processeurs qui en sont dotés font partie de la catégorie des « APU ». Cependant, une nouvelle fuite de document suggère que cela pourrait changer avec la prochaine génération de CPU d’AMD. Et si les récentes rumeurs sont vraies, ces puces graphiques intégrées pourraient provenir de la récente architecture RDNA 2 d’AMD.