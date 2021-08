Cependant, les autocollants seront toujours limités à certains utilisateurs , du moins dans un premier temps. Instagram limite l’option du lien « swipe-up » aux utilisateurs qui ont 10 000 followers ou plus et les autocollants de lien seront accompagnés des mêmes restrictions.

À partir de la semaine prochaine — le 30 août, Instagram indique que ses utilisateurs ne pourront plus faire glisser le contenu vers le haut pour ouvrir un lien externe . Au lieu de cela, l’entreprise se débarrasse de cette populaire fonctionnalité et la remplace par des autocollants de liens .