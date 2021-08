Facebook tente de réintégrer les appels vidéo et vocaux dans son application

On ne sait pas encore combien d’utilisateurs de Facebook auront accès à cette fonctionnalité et comment les nouveaux outils seront intégrés à l’application principale pour ces personnes. Des captures d’écran et des rapports sur les nouvelles fonctionnalités feront sans doute surface en ligne dans un proche avenir, à mesure que les gens découvriront ces outils.

you might also like