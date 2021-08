Chrome sur Android 12 prendra en charge les fenêtres multiples

Les smartphones sont de plus en plus puissants et de plus en plus grands, à tel point que certaines des limites strictes du passé ne s’appliquent plus vraiment aujourd’hui. Le multitâche est devenu plus important à mesure que les smartphones gagnent en RAM, et le fait d’avoir plus d’une application ouverte en même temps est une caractéristique essentielle des tablettes et de la nouvelle race de smartphones pliables.

Malgré ces changements, les applications mobiles sont toujours limitées à l’ancienne convention « une instance » ou « une fenêtre » par application des premières années des smartphones. Google pourrait changer cela avec Chrome fonctionnant sur Android 12, permettant aux utilisateurs d’avoir jusqu’à 5 instances du navigateur Web.

Limiter le nombre d’instances ou de fenêtres d’une application en cours d’exécution à un moment donné était logique il y a quelques années, lorsque les smartphones étaient plus simples et plus petits. Aujourd’hui, de nombreux utilisateurs, même ceux qui possèdent un smartphone traditionnel jonglent avec plusieurs applications et comptes à la fois, ce qui pousse les fabricants à prendre en charge les fonctions de « double application », bien qu’elles soient surtout destinées aux réseaux sociaux et aux applications de messagerie. À mesure que les appareils mobiles deviennent plus sophistiqués et que les habitudes de navigation se compliquent, le désir d’avoir quelque chose d’analogue pour les navigateurs Web a également commencé à gagner du terrain.

Il semble que Google va finalement permettre que cela se produise, au moins avec Chrome, plus tard cette année. XDA a repéré des changements dans le code source de Chromium et d’Android qui ont introduit un flag dans la version de développement du navigateur mobile qui permet d’activer cette fonctionnalité pour les utilisateurs avancés. Une fois la fonctionnalité activée, les utilisateurs pourront « déplacer » un onglet vers une autre fenêtre, créant ainsi une instance distincte de Chrome.

Cette fonction « multi-instance » permettra d’exécuter jusqu’à 5 fenêtres Chrome simultanément, que ce soit côte à côte en mode d’écran partagé ou même simplement en arrière-plan. Chaque fenêtre peut comporter autant d’onglets que nécessaire, et l’aperçu des applications récentes d’Android affichera chaque fenêtre comme une entrée distincte. Cette fonctionnalité ne sera apparemment disponible que lorsque vous utilisez le mode d’écran partagé. Mais une fois que vous aurez ouvert deux fenêtres Chrome ou plus, une option « Gérer les fenêtres » vous permettra de répertorier toutes vos fenêtres actives, d’afficher celle qui est en cours de traitement et de savoir combien d’onglets sont ouverts dans chacune d’elles.

Se sentir comme la version de bureau

En d’autres termes, cela place presque Chrome pour Android au même niveau que sa version de bureau en termes de multitâche. Cette prochaine fonctionnalité de Chrome sur Android 12 s’inscrit parfaitement dans les tendances croissantes du marché des smartphones. De nombreux constructeurs complètent désormais leur RAM par de la mémoire virtuelle, par exemple. Cela ressemble également à une préparation pour le propre smartphone pliable de Google, car l’ouverture d’une nouvelle fenêtre Chrome semble presque naturelle avec un écran aussi grand.

Selon XDA, la fonctionnalité est déjà disponible pour les appareils fonctionnant avec une preview d’Android 12, mais vous aurez besoin d’une version beta, dev ou canary du navigateur Web Chrome pour l’essayer.