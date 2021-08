by

Les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 pourraient s’avérer être des succès de vente

Samsung n’a pas encore mis dans les mains des consommateurs les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3, mais des rapports en provenance de Corée indiquent que, sur la base des précommandes, ils pourraient avoir plus de succès que les modèles plus grand public de la société.

Les deux smartphones pliables seraient en passe d’atteindre les 800 000 unités, selon un rapport du Korea Herald. Samsung confirme également qu’en seulement 10 jours, les précommandes ont déjà dépassé le total des ventes mondiales de smartphones pliables de Samsung pour toute l’année 2021. Il s’agit de la plus forte précommande de smartphones pliables Samsung jamais enregistrée.

En date du dimanche 22 août, les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 auraient actuellement un total combiné de 450 000 précommandes. Même en tenant compte de la combinaison des chiffres, il s’agit d’un bond énorme par rapport au Galaxy Z Fold 2, qui a atteint le seuil des 80 000 précommandes au total. Ce nombre de précommandes serait deux fois supérieur à celui du Galaxy S21 et 1,5 fois supérieur à celui du Galaxy Note 20.

Selon les informations actuelles, le nombre total de précommandes pourrait atteindre 600 000, et 800 000 si l’on inclut les modèles non verrouillés. Si les tendances se poursuivent avec les ventes après la sortie, alors les nouveaux Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 pourraient effectivement dépasser la gamme Galaxy Note en termes de ventes totales, ce qui prouverait que la décision de Samsung de se recentrer sur ses smartphones pliables cette année est un choix solide.

« Avec la demande croissante de nouveaux modèles de smartphones (sur le marché local), la gamme de smartphones pliables plus abordable de Samsung prendra rapidement le dessus sur la popularité de sa série Galaxy Note », a déclaré un expert du secteur au Korean Herald.

Et, les gammes Galaxy Z Flip et Galaxy Z Fold de Samsung pourraient redorer son blason.

Une aubaine pour Samsung

Bien qu’elle ne soit en aucun cas en difficulté, la série Galaxy S21 s’est mal vendue par rapport aux attentes de la société, tandis qu’Apple a enregistré un grand boom pour sa série équivalente d’iPhone 12. La combinaison d’un facteur de forme inédit, de la marque Samsung et d’une excellente critique de la part des premiers testeurs pourrait permettre aux nouveaux smartphones pliables de Samsung de percer dans le grand public et de reproduire ce que l’iPhone a fait il y a tant d’années.

« Nous sommes reconnaissants de l’excellente réaction des clients à nos nouveaux Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Flip3 », a déclaré un représentant de Samsung. « L’intérêt pour les smartphones pliables n’a jamais été aussi élevé, le volume des précommandes de Z Fold3 et Z Flip3 dépassant déjà les ventes totales des appareils Galaxy Z à ce jour en 2021. Nous nous engageons à fournir les expériences les plus innovantes à nos consommateurs. »

Si ces tendances de vente se poursuivent, alors les chances que Samsung restaure la gamme Galaxy Note l’année prochaine sont plus minces que jamais.