Comment précommander les Galaxy Z Flip 3 et Galaxy Z Fold 3 de Samsung ?

Comme les précédentes années, Samsung a utilisé son dernier événement Galaxy Unpacked pour annoncer une foule de nouveaux appareils, notamment le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3.

Les deux smartphones sont déjà disponibles en précommande respectivement à partir de 1 799 euros et 1 059 euros, et seront lancés aux côtés du Galaxy Buds 2 et d’une poignée d’autres appareils le vendredi 27 août.

Comment précommander le Galaxy Z Fold 3 ?

Le Galaxy Z Fold 3 est le dernier smartphone pliable de Samsung, mais il semble s’inspirer directement de la gamme Galaxy Note, en adoptant la prise en charge du S Pen ainsi qu’un étui à rabat optionnel conçu pour maintenir le stylet lorsqu’il n’est pas utilisé. Le smartphone semble également plus robuste, avec une résistance à l’eau IPX8, un aluminium plus résistant au niveau de la charnière et un film protecteur qui serait 80 % plus résistant que celui du Galaxy Z Fold 2.

Du point de vue des spécifications, le smartphone pliable est équipé du processeur Snapdragon 888 de Qualcomm et est proposé dans des configurations de stockage de 256 Go et 512 Go, chacune d’entre elles étant dotée d’un écran frontal plus lumineux qui fonctionne à une fréquence de rafraîchissement adaptative de 120 Hz. Le Galaxy Z Fold 3 arbore également trois caméras arrière de 12 mégapixels — spécifiquement un objectif large, ultra-large et téléobjectif — ainsi qu’une caméra de 10 mégapixels sur l’écran de couverture et un capteur de 4 mégapixels sous l’écran.

Les deux configurations de 256 Go et 512 Go du Galaxy Z Fold 3 sont disponibles en précommande chez Samsung à partir d’aujourd’hui dans l’une des trois couleurs (argent, vert ou noir). Alors que le modèle de 256 Go vous coûtera 1 799 euros, le modèle de 512 Go est légèrement plus cher, à 1 899 euros. Toutefois, si vous précommandez l’une ou l’autre des configurations d’ici le 26 août, Samsung vous accordera 200 euros de bonus en cas de reprise, plus un an offert à Samsung Care+ et le coffret d’accessoires — qui contient un Flip Cover avec S Pen ainsi qu’un chargeur rapide – offert.

Des options de financement sont également disponibles, et vous pouvez économiser jusqu’à 800 euros sur votre Galaxy Z Fold 3 lorsque vous échangez un smartphone, une smartwatch ou une tablette admissible.

Acheter Galaxy Z Fold 3 chez Samsung

Chez les opérateurs

Si vous décidez que vous préférez précommander depuis votre opérateur, Orange, SFR ou FREE proposent des réductions en fonction du forfait que vous choisissez d’opter :

Orange (256 Go) : à partir de 999 euros avec un forfait à 50 euros par mois — 12 premiers mois, 64,99 euros après (engagement 24 mois)

: à partir de 999 euros avec un forfait à 50 euros par mois — 12 premiers mois, 64,99 euros après (engagement 24 mois) SFR (256 Go) : à partir de 1 029 euros avec un forfait à 35 euros par mois — 12 premiers mois, 50 euros après (engagement 24 mois)

à partir de 1 029 euros avec un forfait à 35 euros par mois — 12 premiers mois, 50 euros après (engagement 24 mois) FREE (256 Go): à partir de 1 219 euros avec un forfait à 19,99 euros par mois (engagement 24 mois)

À noter que dans le cadre d’une précommande, et pour les 3 opérateurs, vous pouvez bénéficier d’une reprise de 500 euros sur votre ancien appareil et du coffret d’accessoires offert.

Acheter Galaxy Z Fold 3 chez Orange Acheter Galaxy Z Fold 3 chez SFR Acheter Galaxy Z Fold 3 chez FREE

Comment précommander le Galaxy Z Flip 3 ?

Le Galaxy Z Flip 3 est loin d’être aussi cher que le Galaxy Z Fold 3, mais il est tout de même proposé à un prix élevé. Comme les précédentes fuites l’ont indiqué, le successeur du Galaxy Z Flip présente la même résistance à l’eau IPX8 et le même processeur Snapdragon 888 que le Z Fold 3 et d’autres fleurons de Samsung, ainsi qu’une caméra frontale de 10 mégapixels et une paire de caméras de 12 mégapixels à l’arrière.

Dès sa sortie, il sera disponible en sept coloris — or, violet, vert, noir, blanc, rose et gris — et dispose d’un écran de couverture quatre fois plus grand que celui de son prédécesseur, ce qui permet d’afficher davantage de notifications et facilite la prise de selfies avec la caméra principal. L’écran intérieur de 6,7 pouces présente également désormais une fréquence de rafraîchissement adaptative de 120 Hz, par opposition à la fréquence de rafraîchissement de 60 Hz du Z Flip original.

Le Galaxy Z Flip 3 sera disponible en deux configurations au lancement : un modèle de 128 Go et une variante de 256 Go. Les précommandes sont disponibles à partir d’aujourd’hui chez Samsung avant la sortie du téléphone le 27 août, et le prix du modèle 128 Go commence à 1 059 euros. Vous pouvez également précommander le modèle 256 Go pour 1 109 euros, cependant, contrairement à son homologue plus petit, il est uniquement disponible en noir, gris, blanc ou rose.

Toutefois, si vous précommandez l’une ou l’autre des configurations d’ici le 26 août, Samsung vous accordera 200 euros de bonus en cas de reprise, plus un an offert à Samsung Care+.

Des options de financement sont également disponibles, et vous pouvez économiser jusqu’à 500 euros sur votre Galaxy Z Flip 3 lorsque vous échangez un smartphone, une smartwatch ou une tablette admissible.

Acheter Galaxy Z Flip 3 chez Samsung

Chez les opérateurs

Si vous décidez que vous préférez précommander depuis votre opérateur, Orange, SFR ou FREE proposent des réductions en fonction du forfait que vous choisissez d’opter :

Orange (128 Go) : à partir de 329 euros avec un forfait à 50 euros par mois — 12 premiers mois, 64,99 euros après (engagement 24 mois)

: à partir de 329 euros avec un forfait à 50 euros par mois — 12 premiers mois, 64,99 euros après (engagement 24 mois) SFR (128 Go) : à partir de 349 euros avec un forfait à 35 euros par mois — 12 premiers mois, 50 euros après (engagement 24 mois)

: à partir de 349 euros avec un forfait à 35 euros par mois — 12 premiers mois, 50 euros après (engagement 24 mois) FREE (128 Go): à partir de 479 euros avec un forfait à 19,99 euros par mois (engagement 24 mois)

À noter que dans le cadre d’une précommande, et pour les 3 opérateurs, vous pouvez bénéficier d’une reprise de 500 euros sur votre ancien appareil.

Acheter Galaxy Z Flip 3 chez Orange Acheter Galaxy Z Flip 3 chez SFR Acheter Galaxy Z Flip 3 chez FREE