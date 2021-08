Microsoft Teams apporte des améliorations majeures à la recherche et aux salles de réunion

Microsoft Teams reçoit quelques mises à jour majeures qui contribueront à améliorer votre expérience quotidienne lors de l’utilisation du service de collaboration. Des changements seront bientôt apportés à l’expérience de recherche, ainsi qu’aux contrôles des salles de réunion.

Sur la feuille de route de Microsoft 365, Microsoft décrit les changements à venir en matière de recherche dans l’application de bureau Microsoft Teams, qui sont prévus pour septembre et novembre 2021. Microsoft explique qu’une nouvelle expérience de recherche dans Teams rendra la recherche de messages, de personnes, de réponses et de fichiers plus rapide et plus intuitive. Une partie de ce changement implique une pertinence alimentée par l’intelligence artificielle qui est basée sur les personnes et le contenu avec lequel vous êtes déjà engagé.

L’autre grand changement dans le domaine de la recherche concerne les meilleurs résultats dans les suggestions automatiques de recherche. Avec les améliorations prévues pour septembre, Microsoft ajoute une nouvelle section en haut des résultats de l’autosuggestion dans la recherche. Cela devrait permettre de réduire le temps de recherche et d’améliorer la découverte.

Outre les améliorations de la recherche, le blog OnMSFT rapporte que Microsoft travaille également à l’ajout de contrôles supplémentaires pour les gestionnaires de salles en petit groupe. Une nouvelle fonctionnalité, qui sera disponible à la mi-septembre, devrait permettre aux organisateurs de réunions d’affecter des présentateurs spécifiques aux salles de pause. Les utilisateurs de salles de réunion disposeront d’un bouton permettant aux organisateurs d’ajouter des présentateurs en tant que gestionnaires.

La possibilité d’ajouter ou de supprimer des salles, d’assigner des utilisateurs aux salles, de définir des minuteurs et de faire des annonces sera également une nouveauté pour les salles de réunion. Selon la feuille de route de Microsoft 365, ces changements seront apportés à la version de bureau de Teams et non aux applications mobiles.

De multiples évolutions

Avec plus de 250 millions d’utilisations actives mensuelles, ces fonctionnalités seront certainement appréciées. Microsoft a activement ajouté des fonctionnalités pour les utilisateurs grand public, d’entreprise et d’éducation. Il s’agit notamment du mode Ensemble, ainsi que de la possibilité de verrouiller les réunions, de traduire les diapositives PowerPoint et de couper le son des plateformes de réunion.

Selon la feuille de route de Microsoft 365, plus de 185 fonctionnalités sont en cours de développement pour Microsoft Teams, dont 73 ont été lancées. Et 270 autres ont été lancées. Vous pouvez consulter la feuille de route complète, qui offre plus de détails sur la date à laquelle vous pouvez vous attendre à ce que des fonctionnalités supplémentaires soient lancées.