Les évaluations du Play Store de Google seront bientôt adaptées à votre appareil et à votre pays

Il s’agit là d’une amélioration considérable de la façon dont les applications seront sélectionnées et même achetées à l’avenir, les utilisateurs ayant une idée beaucoup plus réaliste de la façon dont elles se comporteront pour eux spécifiquement. En outre, ce niveau de granularité devrait également aider les applications à se concentrer sur un appareil spécifique avec lequel elles souhaitent travailler.

À partir de novembre 2021, la version mobile du Google Play Store affichera des évaluations spécifiques au pays de l’utilisateur , et à partir de début 2022, des évaluations spécifiques à l’appareil de l’utilisateur (comme les tablettes, les wearables et les Chromebooks) seront affichées.

Depuis le lancement du Play Store, les évaluations par étoiles et les commentaires écrits constituent le moyen le plus immédiat d’évaluer la qualité d’une application ou d’un jeu en le comparant aux multiples alternatives proposées.

Google a annoncé son intention de modifier la façon dont les évaluations et les commentaires du Play Store apparaissent pour les utilisateurs de différents pays et sur différents appareils, offrant enfin un aperçu plus précis de la qualité de l’application ou du jeu pour votre situation spécifique.