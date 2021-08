WhatsApp travaille sur une version iPad de l’application

« Le multi-appareils signifie que les utilisateurs disposeront des mêmes fonctionnalités que celles disponibles sur les versions publiques actuelles de WhatsApp Web, de bureau et Portal, sans avoir besoin d’avoir votre smartphone connecté. Notre capacité multi-appareils rend immédiatement l’expérience meilleure pour les personnes qui utilisent de bureau, Web et Portal. Et cela permettra également d’ajouter la prise en charge d’autres types d’appareils au fil du temps », a déclaré la société.

Nous savions depuis un certain temps que WhatsApp travaillait à apporter un support multi-appareils à l’application de messagerie, et il s’avère qu’une version iPad fait partie de cette fonctionnalité.

WhatsApp, propriété de Facebook, travaille sur plusieurs grandes améliorations à long terme, et l’une des nouvelles fonctionnalités que la société a en tête pour son application de messagerie est le support pour l’iPad . Le PDG de WhatsApp, Will Cathcart, a déjà déclaré qu’il aimerait beaucoup voir une application WhatsApp pour l’iPad, ce qui semble prometteur pour les propriétaires d’une tablette Apple qui voudraient continuer à envoyer des messages lorsqu’ils sont loin de leur smartphone.