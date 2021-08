by

by

Fitbit Charge 5 : prix et premières spécifications divulgués

Fitbit Charge 5 : prix et premières spécifications divulgués

Après des débuts plutôt maladroits, il semble que les smartwatches soient plus ou moins devenues des accessoires de base de nos jours. Cela dit, certains préfèrent encore un accessoire moins visible, mais tout aussi avancé, capable de suivre les choses les plus importantes de leur vie. Les trackers d’activité sont toujours d’actualité, et Fitbit reste en tête de ce marché. Cependant, tout le monde n’a pas été satisfait du dernier Fitbit Charge 4, mais il semble que la société va se rattraper avec le futur Fitbit Charge 5.

La semaine dernière, des photos du nouveau tracker d’activité Fitbit Charge 5 ont été publiées. Maintenant, de nouvelles informations ont filtré. Outre le prix, les premières fonctions du bracelet connecté sont désormais connues. L’appareil devrait être commercialisé au plus tard à la fin du mois d’octobre.

Si vous ne connaissiez pas son nom, vous ne reconnaîtriez probablement pas le Fitbit Charge 5 comme un membre de la même famille. Depuis le Fitbit Charge 2, cette gamme de trackers connectés se caractérise par un aspect robuste, avec des bords plats et des angles aigus. Cependant, le cinquième modèle de ce wearable va apparemment revoir son design.

Alors que les images de rendu ont été postées par Evan Blass, les détails sur le prix et les caractéristiques proviennent de Snoopy sur Twitter. Une vidéo de marketing pour le Fitbit Charge 5 a été partagée dans le tweet. Le tracker d’activité Charge 5 serait proposé au prix de 179 dollars et disposerait d’un suivi GPS. Cependant, le plus grand changement pourrait être l’écran qui vient maintenant en couleur plutôt que l’affichage monochrome des précédentes générations.

Fitbit Charge 5

179 USDhttps://t.co/6bhJFPBI6x —Snoopy (@_snoopytech_) August 22, 2021

En outre, le wearable serait capable de surveiller le rythme cardiaque avec un capteur ECG et de détecter l’EDA de la peau et donc le stress. Le « Daily Readiness Score » (score quotidien de préparation) est une caractéristique importante. Il s’agit d’une valeur basée sur le comportement individuel du propriétaire du Fitbit. Outre les activités sportives, le sommeil et la fréquence cardiaque mesurée jouent également un rôle dans le calcul.

Un lancement le 23 octobre ?

Les acheteurs du Fitbit Charge 5 auront la possibilité de connecter le wearable à leur smartphone et d’accéder au tableau de bord des mesures de santé. Toutes les activités et mesures y sont affichées afin que les utilisateurs puissent s’informer à tout moment de leur état de forme actuelle.

Les photos du futur bracelet connecté laissent entrevoir la date de sortie. L’écran affiche le 23 octobre, ce qui suggère une sortie dans deux mois. Bien sûr, cette allusion ne garantit pas que le wearable sera effectivement proposé à partir du 23 octobre. Il est possible que Fitbit présente l’appareil à une date antérieure. Il n’y a pas encore de déclaration officielle à son sujet.