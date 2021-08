Les annonces de l’iPhone 13, iPad 9, Apple Watch 7 et MacBook 2021 pourraient se succéder

Apple pourrait tenter d’attirer l’attention de l’industrie technologique pendant tout le mois de septembre 2021, selon les dernières informations des initiés. Apple a un nombre important de produits qu’elle devrait révéler et commercialiser avant la fin de l’année 2021 — ce n’est pas ce qui est inhabituel. Ce qui est étrange, c’est l’idée que la société fasse toutes ces annonces de produits en un seul mois.

Le calendrier des événements de révélation d’Apple a suivi un ensemble de modèles assez prévisibles au cours de la dernière décennie. En particulier lorsqu’il s’agit d’un produit clé comme l’iPhone, le calendrier des sorties d’Apple permet généralement aux consommateurs de planifier leurs achats de nouveaux appareils en fonction de la nature prévisible d’Apple. Les investisseurs, à leur tour, restent confiants dans la rentabilité ponctuelle d’Apple.

Cependant, au cours des 18 derniers mois, les choses se sont un peu gâtées. Les entreprises technologiques de toutes sortes ont dû changer leur façon de faire des affaires, en modifiant non seulement leurs lignes d’approvisionnement, mais aussi leurs opérations de lancement, et — plus particulièrement ici — le calendrier de leurs événements de lancement.

Apple a organisé trois événements à la fin de l’année 2020, en séparant le lot d’une semaine ou deux. L’ensemble des événements médiatiques d’Apple en 2020 se sont déroulés comme suit :

22-26 juin 2020 : WWDC 2020

15 septembre 2020 : iPad, iPad Air, Apple Watch, Apple Watch SE

13 octobre 2020 : iPhone, HomePod mini

10 novembre 2020 : MacBook Air, MacBook Pro, Mac Mini

Mais les événements d’Apple de l’année 2021 incluent jusqu’à présent :

20 avril 2021 : iPad Pro, iMac, Apple TV 4K, AirTag, et un iPhone 12 et 12 mini de couleur violette

Marquez les 7, 14, 21 et 28 septembre

Digitimes suggère maintenant que Apple lancera les produits suivants lors de 1, 2 ou 3 événements, tous au cours du mois de septembre 2021. On s’attend à ce qu’ils sortent la nouvelle gamme d’iPhone 13, l’Apple Watch Series 7, les MacBook Pro de 14 et 17 pouces, l’iPad, l’iPad mini, les AirPods (3e génération), et potentiellement plus. Cela vous semble-t-il faisable, tout cela en l’espace d’environ 4 semaines, suivi des dates de sortie de tous ces produits dans les semaines suivantes ?

Apple organise presque toujours des événements le mardi. Gardez un œil sur les 7, 14, 21 et 28 septembre, et nous verrons bien !