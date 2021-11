Les clés de sécurité Google Titan ajoutent le NFC et un choix USB-A ou USB-C

Si vous possédez déjà une clé de sécurité Titan Bluetooth, ne vous inquiétez pas : Google continuera à prendre en charge ce modèle, notamment en honorant les garanties. Comme vous pouvez vous y attendre, ces clés de sécurité fonctionnent avec Windows, macOS, les smartphones Android, les iPhone et les tablettes, y compris l’iPad. Selon le document d’assistance de Google, ses clés de sécurité Titan peuvent être utilisées pour protéger votre compte Google ainsi qu’avec des applications et services tiers prenant en charge les normes FIDO, telles que 1Password.

Désormais, le choix entre l’USB-C et l’USB-A est facile, car il n’y a pas de caractéristiques que l’un possède et que l’autre n’a pas.

Qu’est-ce qu’une clé de sécurité Titan ? Il s’agit tout simplement d’un petit dispositif matériel ressemblant à une clé USB qui empêche les personnes ne possédant pas la clé d’accéder à votre compte Google. Ces clés Google Titan sont vendues 35 euros chacune et, dès aujourd’hui , elles ne seront proposées qu’en deux versions : l’une avec une connectivité USB-A et l’autre avec une connectivité USB-C .

Google vend des clés de sécurité Titan aux utilisateurs qui ont besoin d’une protection renforcée de leur compte. À l’avenir, l’achat et l’utilisation de ces clés matérielles seront plus faciles. Google a annoncé quelques changements qui, selon elle, simplifieront le choix et l’utilisation des clés de sécurité.