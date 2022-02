Un capteur d’empreintes digitales à double face sous l’écran pour le Galaxy Z Fold 4 ?

Avec le Samsung Galaxy Z Fold 3, il a été envisagé d’équiper l’appareil d’un capteur d’empreintes digitales sous l’écran. Cela ne s’est pas produit et à la place, Samsung a intégré son capteur d’empreintes digitales avec le bouton d’alimentation sur le côté de l’appareil. Cependant, selon LetsGoDigital, Samsung a soumis le 31 mars une demande de brevet intitulée « Dispositif électronique pliable capable de détecter les empreintes digitales à travers au moins une partie de l’écran ».

La demande a été faite par l’intermédiaire de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et a été publiée par l’organisation il y a quelques jours seulement. Le dépôt explique le problème : l’écran flexible d’un appareil pliable est plus susceptible de présenter des plis lorsqu’une pression est appliquée sur l’écran. Cela rend plus difficile la lecture des empreintes digitales à l’aide d’un capteur d’empreintes digitales sous l’écran d’un smartphone pliable.

Samsung a trouvé une solution, comme indiqué dans le dépôt de brevet. La solution consiste à placer le capteur d’empreintes digitales sur l’appareil de manière à ce qu’il soit utilisé pour vérifier les empreintes digitales d’une personne utilisant l’écran de couverture externe et pour vérifier les empreintes d’une personne utilisant l’écran de la taille d’une tablette lorsque le smartphone pliable est entièrement ouvert.

La réponse de Samsung est d’utiliser un capteur d’empreintes digitales à double face. Autrement dit, le capteur à double face dont il est fait mention dans le brevet permettra à l’utilisateur de déverrouiller l’appareil en posant son doigt sur l’écran externe ou interne.

Cela fonctionne en plaçant le capteur d’empreintes digitales dans la partie inférieure gauche de l’écran pliable. Cela permettra à l’authentification biométrique d’avoir lieu avec l’écran fermé ou ouvert. Entre les deux capteurs, on place une petite carte de circuit imprimé qui se connecte à la carte de circuit principal.

Un brevet pour le Galaxy Z Fold 4 ?

Le dépôt initial a été effectué en 2020 en Corée du Sud. Au moment où le Galaxy Z Fold 4 sortira l’année prochaine, Samsung pourrait être prêt à inclure des capteurs d’empreintes digitales sous l’écran avec ses appareils pliables.

Bien que Samsung soit le leader mondial des appareils pliables pour le moment, elle espère continuer à faire baisser les prix pour mettre ces produits à la portée de plus de consommateurs. Et le prix devient plus important à mesure que d’autres fabricants sortent leurs propres appareils pliables. Des entreprises comme Google (dont le Pixel Fold pourrait être annoncé prochainement), Xiaomi, Vivo et OPPO pourraient mettre la pression sur Samsung, même si, ironiquement, beaucoup de ces entreprises se procureront leurs écrans pliables auprès de Samsung.

Nous avons entendu peu de choses sur le Galaxy Z Fold 4 jusqu’à présent, ce qui est dû à la probable sortie prévue du smartphone en août 2022.