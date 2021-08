L’application Horloge de Windows 11 est disponible avec la fonction Sessions Focus

Mais le clou du spectacle est l’intégration de l’horloge à Spotify. S’appuyant sur des recherches qui montrent que l’audio aide à réduire les distractions et à améliorer la concentration, les sessions Focus peuvent se connecter au compte Spotify d’un utilisateur et diffuser la musique qui l’aidera à se mettre dans « la zone » . Microsoft n’a pas précisé si les utilisateurs pourront sélectionner leur propre musique ou si seules des listes de lecture à thème seront disponibles.

En résumé, Focus Sessions est comme un guichet unique pour visualiser et effectuer vos tâches dans un environnement qui encourage la productivité. Vous disposez d’une minuterie unique destinée à faire tourner vos compteurs en lançant une session Focus pour une durée déterminée, suivie d’une courte pause. Les utilisateurs de la populaire technique de productivité Pomodoro savent de quoi on parle.