Quake fait l’objet d’un remasterisation et des jeux classiques arrivent sur Xbox Game Pass

La QuakeCon at Home 2021 a démarré hier, et Microsoft et Bethesda ont commencé les choses en fanfare en annonçant une remasterisation surprise du Quake original. Cette remasterisation n’est qu’une partie des annonces surprises concernant Quake, puisque Quake II et Quake III Arena ont également fait leur chemin vers le Xbox Game Pass pour PC en même temps que cette réédition de Quake. Si vous êtes un fan de Quake, alors aujourd’hui est probablement un jour assez excitant.

La remasterisation de Quake est accompagnée de tout ce que l’on attend normalement d’une remasterisation de ce type, et même plus. Nous avons droit à des visuels 4K et à la prise en charge des écrans larges sur les plateformes qui les supportent, ainsi qu’à des modèles améliorés et à de nouvelles fonctionnalités comme l’éclairage dynamique, l’anti-crénelage et la profondeur de champ.

La remasterisation est lancée aujourd’hui sur Xbox One, PS4, PC et Nintendo Switch, et des améliorations pour la PlayStation 5 et la Xbox Series X|S sont prévues. Pour l’instant, les propriétaires de Xbox Series X|S et de PlayStation 5 peuvent jouer au jeu grâce à la rétrocompatibilité.

In celebration of #QuakeCon, Quake, Quake II, and Quake III Arena join @XboxGamePass today! More than 30 Bethesda titles are now available on Game Pass. pic.twitter.com/30tHQN3Xlg — Bethesda (@bethesda) August 19, 2021

Le remaster de Quake est livré avec les extensions qui ont été publiées à l’origine pour le jeu, ce qui n’est pas vraiment une surprise étant donné que la plupart des remasters sont livrés avec tout le contenu précédemment publié.

Ce qui est surprenant, c’est que Quake est livré avec deux nouvelles extensions conçues par les gens de MachineGames : Dimension of the Past et Dimension of the Machine.

Un mode multijoueur en ligne et en local

Cette nouvelle version de Quake propose également un mode multijoueur en ligne et en local, un mode coopératif, la prise en charge de mods et le cross-play, ce qui en fait un remaster complet. La version Switch dispose même de contrôles gyroscopiques, tandis que les abonnés Xbox Game Pass Ultimate pourront y jouer depuis le cloud.

En parlant de Xbox Game Pass, non seulement ce remaster de Quake est disponible sur Game Pass aujourd’hui, mais aussi Quake II et Quake III Arena (bien que ces deux derniers jeux soient exclusifs à Game Pass pour PC). On peut supposer que ni Quake II ni Quake III Arena n’ont été remastérisés, mais même sans une nouvelle couche de peinture, je suis sûr que les fans de Quake seront ravis de les voir arriver sur le Game Pass.

Les trois titres sont disponibles sur le Xbox Game Pass aujourd’hui, alors téléchargez-les et faites-en l’essai.